Rekordmånga lades in på sjukhus – så kan tredje vågen mötas: ”Jag tror detta bara är början”

Efter den tuffa andra vågen, som egentligen aldrig fick någon riktig nedgång, uppges personalen på länets sjukhus vara trötta och slitna. Under förra veckan kunde alla utom personalen på Iva lämna krislägesavtalet för att gå tillbaka till normala arbetsveckor. Nu finns risken att detta kan bli kortvarigt.

Region Jönköpings län ser den kraftiga ökningen av antalet positiva fall som ett tecken på att tredje vågen kan vara här.

– Under lördagen lade vi in 23 nya covidpatienter på sjukhus. Det är det högsta antalet vi har lagt in under en och samma dag under någon gång under pandemin, säger Mats Bojestig.

Han är mycket oroad över smittoläget. Man vet sedan tidigare att det brukar gå ungefär två veckor från att man märker en ökning av antalet fall tills de kommer in på sjukhus. Att man nu ser en ökning av antalet konstaterade positiva fall gör alltså att man befarar att det kan komma ett stort antal nya patienter till sjukhusen om två veckor.

Samtidigt är antalet patienter som hamnar på sjukhus nu resultatet av vad som hände för två veckor sedan.

Region Jönköpings län har länge märkt ett hårt tryck på Iva, vilket gjort att man bett andra regioner om hjälp. Numera hjälper alltså andra regioner till med att ta emot patienter från Iva, vilket gör att man just nu vårdar sex patienter utanför länet.

– Det som utmärker läget nu är att vi ser en kraftig ökning av antalet personer som vi lägger in på sjukhus. Då lägger vi bara in personer som är svårt sjuka, vilket innebär att det är endast en liten andel av personerna som får covid-19 som hamnar här. Nu är det många yngre som läggs in, fortsätter Mats Bojestig.

Det handlar om åldersgruppen 30-60 år som hamnar på sjukhus. Av dessa hamnar 20-25 personer på Iva. Den senaste veckan har det lagts in 27 patienter i åldersgruppen 30-40 år och 22 patienter som är 50-60 år.

– En del har underliggande sjukdomar, men andra är fullt friska sedan tidigare. För ett par veckor sedan hade vi en person på sjukhus som var under 30 år. Nu är det åtta personer. Det är en klar ökning, säger Mats Bojestig, som säger att det möjligen skulle kunna vara en sportlovseffekt.

Man ser inte samma ökning när det gäller personer över 60 år som läggs in på sjukhus i länet.

Kan det bero på att man hunnit vaccinera de allra äldsta?

– Det tror jag inte. Alla över 60 år är inte vaccinerade än. Jag tror det beror på att personer över 60 år är bättre på att följa restriktionerna, säger Mats Bojestig, som nu vädjar till alla att fortsätta följa rekommendationerna för att minska trycket på sjukvården.

Han har nu suttit i extra insatta möten på grund av den kraftiga smittspridningen i länet och den hårda beläggningen på sjukhusen både gällande covid, men också när det gäller andra sjukdomar.

– Så få är vaccinerade ännu och vi kommer få så pass små vaccindoser framöver, så det finns inget annat sätt som kan påverka de här kurvorna mer än att vi följer restriktionerna. Det kan göra att vi kan förhindra att folk blir svårt sjuka, att folk dör eller får följdsjukdomar av covid-19, säger Mats Bojestig.

I veckan kommer regionen ta ställning till hur man ska hantera krislägesavtalet i detta läge. Tanken var att Iva-personalen skulle gå tillbaka till ordinarie schema när månaden är slut.

– Vi får gå igenom detta noga. Vi får också se om vi behöver anvisa personal till avtalet igen. Först nu ska vi hantera det akuta läget. Vi ska ta in extra personal och hänvisa patienterna till de vanliga platserna. Den här sjukdomen sprider sig snabbt, så jag befarar att det bara är början. Helst vill vi ju undvika att anvisa personalen till krislägesavalet. Vi måste göra det med stor omsorg, säger Mats Bojestig.