Rune Backlund (C) om SD:s ultimatum: ”Blir mycket krångligare”

Regionstyrelsen ser ut att gå mot omval. Styrelsen har tillsatts genom proportionellt val, vilket krånglar till det för partierna. De kan inte ta in nya ersättare och koalitionens företrädare ersätter varandra utifrån var de står på en gemensam lista.

– Det bästa vore om vi gjorde omval av hela styrelsen. Jag tycker egentligen att det ligger i allas intresse. Det här blir krångligt även för Sverigedemokraterna själva, säger Rune Backlund (C), regionråd.

För Centerpartiets del vore en lösning före årskiftet att föredra. Då ska Rune Backlund lämna över regionrådsposten till sin ersättare Per Eriksson (C). Men han kan alltså inte väljas in i regionstyrelsen om frågan inte är löst. Det är en fördel att sitta i regionstyrelsen som regionråd, eftersom det ger en viktig inblick i vad som händer i regionen och då många viktiga beslut fattas där.

– Våra förhandlare sköter kontakterna med de andra partierna och de har tid på sig att reda ut detta före årskiftet, säger Rune Backlund.

Rune Backlund säger att han förstår att Sverigedemokraterna blev arga när de snuvades på oppositionsposter av Moderaterna. Men han menar att koalitionen inte kan göra något åt situationen.

– De håller på och voterar ihop och är vänner andra dagar, då borde de väl kunna reda ut detta själva. Vi andra kan inte lägga oss i hur oppositionen ska fördela sin platser, säger han.

Vad händer om SD blockerar ett omval?

– Då får vi titta på andra lösningar. Det går att hantera på andra sätt, det är bara att det blir mycket krångligare, säger Rune Backlund.