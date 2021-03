Ryhov bland de bästa i Sverige – men i Eksjö avlider var fjärde coronapatient: ”Det får inte sopas under mattan”

I statistiken från Svenska intensivvårdsregistret framgår det att andelen avlidna på covid-Iva skiljer sig åt i Region Jönköpings län. På Länssjukhuset Ryhov ligger siffran på 6,2 procent jämfört med 25 procent på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Statistiken från Svenska intensivvårdsregistret räknar in patienternas olika riskfaktorer i jämförelsen.

Iva på Ryhov har landets högsta överlevnad, efter sjukhuset i Gällivare. Det beror på nya lärdomar kring själva vården och inte minst på vårdteamets betydelse och sätt att arbeta. Det har Fredrik Hammarskjöld, överläkare på IVA på Ryhov, tidigare berättat för tidningen.

Patienterna på IVA får högre doser med propplösande medicin, högre doser kortison och mer vätska.

Att siffran ser så olika ut mellan sjukhusen har fått Moderaterna att reagera, och vid det senaste sammanträdet i regionstyrelsen togs frågan upp.

– Vi tycker att det är viktigt att man följer upp detta eftersom vi vill att det ska vara en jämlik vård på våra sjukhus. Invånarna ska inte känna att de får sämre vård om de hamnar på ett visst sjukhus. Det ska inte spela någon roll var du hamnar. Jag säger inte att det är nått fel, men man behöver ta reda på orsaken till skillnaderna, säger Malin Wengholm.

För att komma framåt i diskussionen om jämlik vård anser partiet att det är viktigt att förstå vad skillnaden mellan sjukhusen beror på. I regionstyrelsen tog Moderaterna upp att man vill identifiera och fokusera på eventuella skillnader i vård, behandling och bemötande som inte kan förklaras av patienternas olika medicinska förutsättningar, behov eller liknande.

I regionstyrelsen ville därför Moderaterna att regionledningskontoret skulle få i uppdrag att utveckla en modell för att mäta och följa upp ojämlik vård i regionen. Man vill att det ska ske en återrapportering till styrelsen två gånger per år.

– Det här är inget som får sopas under mattan. Jag tog upp detta under punkten ”övriga frågor”. Det blev ingen röstning i ärendet. Koalitionen hänvisade till att tjänstemännen skulle ge svar under ”aktuell information” och att jag inte fick yrka, säger Malin Wengholm.

FAKTA: Överlevnaden efter IVA-vård

► Enligt Svenska intensivvårdsregistret låg dödligheten på länssjukhuset Ryhov på 6 procent. Bara sjukhuset i Gällivare var något lägre med 5, 9 procent.

► Värnamo hade 8,1 procent, Eksjö 26, 9 procent och högst i landet låg sjukhuset i Ljungby med 50 procent. Snittet i hela landet var 20, 8 procent och statistiken gäller hela förra året, från 1 januari 2020 till 23 december 2020.

► Alla patienter är dock inte lika sjuka när de hamnar på IVA och en del sjukhus är kanske inte lika bra på att mata in siffrorna i registret - vilket i sin tur kan påverka statistiken.