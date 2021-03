Så är det att vara kvinna i en mansdominerad bransch: ”Kan lilla du?”

När Sandra Couchér gick gymnasiet var hon den enda tjejen i sin klass. I dag är hon 22 år gammal och arbetar som anläggare och maskinist. Att vara kvinna i ett fortfarande ganska mansdominerande yrke tycker hon för det mesta är roligt, men har även hört en del kommentarer om att hon är just tjej.

– Det är vissa som har gått förbi när jag arbetar och säger att de fick titta två gånger för att se om det verkligen var en tjej. Liksom yes, jag är brud, säger Sandra Couchér.

Att hon ville arbeta som anläggare har inte alltid varit självklart. Men hennes pappa är i yrket, och snart hade även Sandra hittat hem.

– Egentligen började det med att jag hängde med och sommarjobbade ett år när jag gick i åttan eller nian. Då fastnade jag direkt, säger Sandra Couchér.

För henne var det variationen och den stora bredden som lockade. Hon tycker om att vara utomhus och arbeta fysiskt, och att ingen dag är den andra lik.

– Jag kan lägga vatten- och avloppsrör någon dag, en annan dag kanske man håller på med en husgrund eller så gör man en husdränering eller plattsättning på ett annat ställe. Att se olika platser och möta olika personer, det är det som är kul.

För det mesta har hon ändå blivit välkomnad av sina arbetskamrater, men tycker själv att det är tråkigt att det inte finns fler tjejer i branschen.

Anledningen tror hon är att många inte vågar ta steget. Det är fortfarande en mansdominerad bransch och kanske svårt för tjejer att ta plats.

– Jag har mött en tjej men hon var från Karlskrona. Det kanske finns några häromkring, men ingen jag har träffat eller vet om i alla fall, säger Sandra och fortsätter:

– Jag tror det är att många inte vågar. Och att det är rätt tungt. Det är mycket att man ska lyfta. Jag tror det är en delad front där, men jag hoppas verkligen att det ska förändras.

Men att det är en hel del tunga lyft är inget hon tycker ska stoppa någon från att arbeta med det man vill. Det har inte med kön att göra.

– Vissa grejer är riktigt tunga, men det är ju killar som inte orkar lyfta det heller, säger hon och tillägger:

– Man får tänka smart många gånger också. Jag jobbade med en en gång som sa det att du kan inte lyfta allt men du tänker smart. Du tänker hur du ska göra för att få bort den. Du kanske inte orkar lyfta den, men oftast får du bort den i alla fall, på ett annat sätt.

Visst har hon vid ett antal tillfällen märkt av att hon blivit annorlunda behandlad, just på grund av att hon är kvinna. Bland annat berättar hon om en arbetsintervju där de blev förvånade när de hörde hennes röst i telefon, för de var inte beredda på att hon var tjej.

Men för det mesta tycker kollegorna att det är roligt att det kommer en tjej, och hoppas att fler tjejer ska våga ta steget in i mansdominerande yrken.

– Innan var det den där gamla jargongen, men nu är det lite mer att folk tycker det är kul att tjejer kommer in. Alla arbetsplatser jag varit på i alla fall har tyckt det. Det är väl några enstaka som fortfarande tycker att det är dumt att tjejer kommer in och att man inte passar in, men de flesta tycker att det är roligt.

Till de tjejer som tvekar på att ta steget in i en mansdominerad bransch, eller de som får kommentarer på jobbet om att de är tjejer har Sandra Couchér ett viktigt råd:

– Visa att du kan. Låt inte någon trycka ner dig. Stå på dig, du kan.