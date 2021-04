Så förklarar Svenska kyrkan sitt tapp – bara hälften av Jönköpingsborna är medlemmar: ”Har helt och hållet med corona att göra”

Lite över hälften av Jönköpingsborna är med i Svenska kyrkan, och antalet medlemmar blir färre för varje år. Det visar Svenska kyrkans preliminära medlemsstatistik för 2020.

Mellan 2019 och 2020 minskade medlemsantalet i Svenska kyrkan i Jönköpings kommun med 1 207 personer, något som går i linje med hur det sett ut de senaste åren. 2015 var 62 procent av Jönköpingsborna med i Svenska kyrkan, jämfört med 54 procent 2020.

– Grunden till att Svenska kyrkan blir mindre är att Sverige ser annorlunda ut. Människor från olika delar av världen har tagit sin kyrkotillhörighet med sig hit. De kristna församlingarna och kyrkorna är fler än de någonsin har varit, säger Ann Aldén, kyrkoherde i Jönköping.

– Under 1900-talets senare hälft har kyrkor som till exempel Katolska kyrkan vuxit explosionsartat. I Jönköping finns till exempel Europas största Östassyriska församling. Förändringar i medlemstal handlar om att Sverige har en annan demografi.

Något som haft påverkan på medlemsantalet under 2020 är att dopen varit färre. De senaste fem åren har antalet barn som döpts i Svenska kyrkan i Jönköping legat på runt 700 varje år. Under 2019 döptes 675 barn, men på grund av pandemin genomfördes bara 417 dop under 2020. Detta går i linje med hur det sett ut i resten av landet det senaste året.

– Vi ser ett tapp i medlemmar och det som framför allt har påverkat förra året är att så många dop har fått ställas in eller skjutas på framtiden, säger Pernilla Jonsson, analyschef på Svenska kyrkan, till nyhetsbyrån Siren.

– Det har helt och hållet med corona att göra, säger Ann Aldén. Där ser vi samma utveckling att människor har skjutit på sina dop och sina vigslar.

– Vi kommer att verka för att man plockar upp tanken igen, och vi kommer försöka underlätta för människor med drop in-dop, där man kan låta döpa sitt barn utan att det blir en så stor affär av det hela.

Fakta: Så många är medlemmar i Svenska kyrkan – se kommun för kommun

• I Habo, den kommun i länet där högst andel av befolkningen är medlemmar, är 66 procent med i Svenska kyrkan. Lägst andel medlemmar är det i Gnosjö, där andelen ligger på 52 procent.

• Habo var även den kommun som hade högst andel medlemmar 2015, då låg andelen på 73 procent. I Gnosjö, som var den kommun som hade lägst andel medlemmar, var 60 procent av befolkningen med i Svenska kyrkan.

Andel av befolkningen som är medlemmar i Svenska kyrkan, 2020

Aneby: 64%

Eksjö: 62%

Gislaved: 58%

Gnosjö: 52%

Habo: 66%

Jönköping: 54%

Mullsjö: 63%

Nässjö: 57%

Sävsjö: 59%

Tranås: 63%

Vaggeryd: 60%

Vetlanda: 62%

Värnamo: 59%

Hela länet: 58%

Källa: Svenska kyrkan, SCB

Andel av befolkningen som var medlemmar i Svenska kyrkan, 2015

Aneby: 70%

Eksjö: 72%

Gislaved: 67%

Gnosjö: 60%

Habo: 73%

Jönköping: 62%

Mullsjö: 70%

Nässjö: 66%

Sävsjö: 66%

Tranås: 71%

Vaggeryd: 68%

Vetlanda: 70%

Värnamo: 65%

Hela länet: 66%

Källa: Svenska kyrkan, SCB