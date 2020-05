I ett pressmeddelande berättar Region Jönköpings län om hur mottagningarna fungerar.

Efter samtal till sin vårdcentral eller 1177, och en första läkarbedömning via digitalt vårdmöte, bokas en patient in för ett besök på särskild infektionsmottagning primärvård, som finns vid länets tre sjukhus – i Jönköping, Värnamo och Eksjö.

Sjuksköterskorna Ulrika Karlstad och Emma Asp Rehn tar emot patienten i mottagningsrummet. Ulrika, klädd i skyddsutrustning, undersöker patientens andningsfrekvens, syresättning av blodet, temperatur och puls och allmäntillståndet i övrigt förstås. Kollegan Emma står några meter ifrån med en dator.

”Arbetet känns givande”

– Det här arbetet känns givande och patienterna är tacksamma. Det är bra att vi koncentrerar mottagningarna så här, säger Ulrika Karlstad.

Om patienten även behöver bli bedömd av läkare kopplas snabbt ett videomöte upp, via ett val i Bra Liv nära-appen eller den utrustning som finns i rummet. Läkaren, som sitter i ett rum en bit därifrån, kan göra en bedömning utifrån de så kallade vitala parametrar som är undersökta och genom ett samtal med patienten.

– Det här fungerar bra. Det är sjuksköterskorna i triageringen som gör ett stort jobb. Jag får en rapport från dem och talar sedan med patienten digitalt för en bedömning, säger Dimitrios Christakakis, distriktsläkare på Bra Liv Nässjö vårdcentral.

Hans kollega József Sonkády instämmer:

– Jag kan bedöma hosta, andfåddhet och allmäntillståndet. Har patienten besvär av en förkylning men i övrigt mår bra, så kan man åka hem med råd om isolering, egenvård och eventuellt recept på till exempel hostmedicin. Men är patienten andningspåverkad, flåsig, och har lite hög feber, så behöver vi ta in patienten för att bland annat lyssna på lungorna, säger han.

Då är det dags för patienten att komma in i ett av mottagningens nio undersökningsrum. Personalen tar sig in i rummet via en sluss där de tar på sig skyddsutrustning.

Resultatet kan bli att patienten återvänder hem eller slussas vidare in i sjukhuset via akutmottagningen, vägg i vägg, hela tiden med skyddsåtgärder.

”Digitalt möte sparar skyddsutrustning”

– Många patienter behöver inte komma längre här på mottagningen än till det digitala vårdmötet med mig eller en kollega, vilket gör att vi sparar på skyddsutrustningen och minskar risken för smittspridning, säger József Sonkády.

Arbetet på särskild infektionsmottagning primärvård är lite annorlunda än på vårdcentral.

– Allt var nytt i början, men jag tycker att vi satte rutinerna ganska snabbt. Det är främst patientflödet och smittskyddet som är annorlunda, säger undersköterskan Hanna Grändemark.

Egenvård hemma

I telefonrådgivningen på vårdcentralen behöver vårdpersonalen nu tänka till ett steg extra om patienten behöver läkarbedömning digitalt eller inte, och sedan eventuellt komma till mottagningen.

– De som ringer har ofta varit sjuka ett tag, blir sedan bättre och sedan sämre igen. Ofta är det symptom kring andningen, särskilt när de anstränger sig. Men många kan stanna hemma, vila, ta febernedsättande medel och få i sig vätska. Men samtidigt vara uppmärksamma på om de blir sämre och då höra av sig igen, säger sjuksköterskan Anna Lindfors.

Som vårdmedarbetare får hon uppleva en mycket speciell situation inom hälso- och sjukvården.

– Detta är ett jätteroligt arbete där vi gör stor nytta. Här har jag skyddsutrustning när jag träffar patienterna, så jag är inte orolig, säger hon.

Stort inflöde av patienter

Särskild infektionsmottagning primärvård startade på Höglandssjukhuset, Värnamo sjukhus och Länssjukhuset Ryhov, på skärtorsdagen. Sedan dess har det varit ganska stort inflöde av patienter.

– Tre dagar har vi haft väldigt tuff belastning, på gränsen till vad vi klarade av, men övriga dagar har varit mer hanterbara, säger Göran Runesson, verksamhetschef för Bra Liv Nässjö vårdcentral och samordnare för närakuten på Höglandet.

Arbetar i kluster

Av de 13 vårdcentraler som finns på Höglandet har han skapat sju kluster, som tillsammans bemannar infektionsmottagningen med åtta medarbetare var sjunde dag.

– Jag lägger schema nio veckor framåt. Vi måste vara beredda på att fortsätta med den här mottagningen över sommaren. Eftersom omkring 200 medarbetare roterar här har vi skapat tydliga nedskrivna rutiner, som efter några gånger förstås sätter sig, säger han.

Digitala lösningar på rekordtid

Coronapandemin har samtidigt gjort att de digitala kontaktvägarna byggts ut i rekordfart.

Vårdcentralerna Bra Liv har sedan tidigare appen Bra Liv nära, de privata vårdcentralerna har fått motsvarande teknik i appen Vårdmöte Region Jönköpings län.

– Alla vårdcentraler har uppmanats att öppna digitala drop-in-rum där patienterna bland annat kan få en första läkarbedömningen av sina luftvägsbesvär. Detta gör att många patienter inte behöver komma till den här infektionsmottagningen, säger Göran Runesson.

För den som ringer 1177 kvällar och helger sker motsvarande läkarbedömning genom appen Bra Liv nära.

– Kvällar och helger får vi in alla typer av symptom, men Bra Liv nära löser många kontakter och vi har ett väldigt bra samarbete med sjukhusets akutmottagning för olika typer av besvär, säger Göran Runesson.

Den snabba utbyggnaden av digitala vårdmöten är något som hälso- och sjukvården och patienterna kommer att ha nytta av även långsiktigt.

”Vården kommer att förändras”

– Detta är ett arbetssätt som vi kan fortsätta med efter coronapandemin och använda i den vanliga sjukvården. Detta kommer att förändra vården framöver, säger Göran Runesson.

Distriktsläkare József Sonkády är inne på samma linje:

– Vi kan använda det digitala vårdmötet mycket mer i framtiden. Det sparar resor och miljö och är bekvämt för patienten, samtidigt som det alltid ska finnas möjlighet även till fysiskt besök, säger han.