Så kan du skydda din hund om hösten – här är åtta största farorna: ”Bästa sättet är att sätta munkorg på dem”

Coronapandemin har bland annat fått till följd att många har köpt hund. Enligt Svenska Kennelklubben var ökningen nästan elva procent under 2020, vilket är den största ökningen under hela 2000-talet.

Det har också inneburit att många har blivit hundägare för allra första gången. Det märks bland annat genom långa köer till valpkurserna på Huskvarna hundklubb.

Kicki Andersson och Annelie Nygren på klubben säger också att de får många frågor kring vad hundar kan och inte kan stoppa i sig. De menar att kunskapen hos många hundägare i dag är låg kring vad som kan utgöra en fara för deras hundar.

Vilka faror ska man vara extra uppmärksam på, som hundägare, om hösten?

– Det beror lite på var man bor, säger Kicki Andersson.

– Men om man bor centralt i stan så ska man vara försiktig eftersom det finns de som preparerar saker och lägger ut. De lägger ut köttbitar med glas eller gift i.

Annelie Nygren fortsätter:

– Ofta läggs det ut vid soptunnorna där vi slänger våra bajspåsar, säger hon.

Kicki Andersson säger att man ska vara medveten om att hundar, och särskilt valpar, är som dammsugare.

– Jag tror inte att folk förstår att de har köpt en liten dammsugare. Hundarna går med nosen hela tiden i backen och då åker det in saker. Ligger det något som luktar gott, och det behöver inte ens lukta gott för oss människor, så suger de i sig det, säger hon.

Vad, förutom preparerade saker, bör man vara uppmärksam på i stad och natur?

– Snus framför allt. Det ligger överallt. Och papper. Och tuggummi. Men även ekollon är jättegiftigt för en hund och det är det inte många som tänker på, säger Kicki Andersson.

– Och mördarsniglar är också giftiga. Slickar hunden på dem så är det giftigt, säger Annelie Nygren.

Ute i naturen kan det också handla om att undvika svampar. Men Kicki Andersson menar samtidigt att alla hundar är olika. En del tittar inte ens åt svampar.

På parkeringar är det främst glykolen som hundägare ska se upp med. Hundar lockas av sötman och vill gärna slicka, men det är inte att rekommendera. Inte heller saltet som många vägbanor prepareras med på senhösten.

Det är också stor skillnad mellan vad människor och hundar tål att äta.

– Det är stor skillnad. Vinddruvor till exempel är farligt för hundar, säger Kicki Andersson.

– Och lök, avokado och tacokrydda, fyller Annelie Nygren i.

Hur kan en hundägare skydda sin hund från att få i sig något giftigt?

– Genom att använda munkavel. Det är det absolut säkraste du kan göra för din hund. Även om folk tror att det är en arg hund, så är det bara för att skydda den från att inte få i sig något giftigt, säger Annelie Nygren.

Är inte det att begränsa hundens frihet?

– Vad är det för frihet att äta gift? säger Kicki Andersson.

Hon fortsätter:

– Den frågan får vi ofta på våra valpkurser med, men det handlar om att du tar bort det som är farligt. Det som kan bli en jättekostnad för dig plus att du kanske får köpa en ny hund för att den dör. Du hinner kanske inte in och få vård. Därför är munkorg superbra, för hunden tappar ju inte bort nosen. Den känner all lukt, men den kan inte stoppa i sig någonting. Det är en billig försäkring med en munkorg.

Kennelhosta är också något som hundägare bör vara vaksamma på. Det är som en förkylning för hundar som bland annat sprids under hösten.

– Det är alltför många som låter hundarna hälsa på varandra i koppel och det är så det sprids, nos mot nos. Eller så åker man upp till hundrastgårdarna, men du vet ju inte om någon av hundarna där har kennelhosta, säger Kicki Andersson.

Annelie Nygren tipsar också om att inte låta hundar dela vattenskålar, för även så kan hostan smittas.

Hur märker man att hunden fått kennelhosta?

– De hostar precis som kikhosta, det låter lite som att de skäller och de kan spy med. En del blir hårt drabbade och andra lindrigt.

En sista sak som är viktigt att tänka på som hundägare under hösten är att skydda hunden i mörkret.

– Det man ska tänka på är framför allt att inte ha för långt koppel. Använd inte rullkoppel på tre meter, säger Kicki Andersson.

Ett långt koppel innebär inte bara att hunden kan komma ut på en trafikerad väg, utan också att den tunna linan i kopplet kan bli som en snubbeltråd för cyklister.

Användning av reflexer och lampor, det är förstås också viktigt för den som tar med sin hund ut i mörket.

– Jag bär själv reflex och jag har både lampa och reflexhalsband på min hund. Det är bra belysning inne i stan där jag bor, men jag försöker ändå undvika där jag vet att det kör mycket bilar och mörka gränder. Min hund är lite mindre och jag vet att de kan vara svåra att se, säger Annelie Nygren.

Fakta: Här är åtta största höstfarorna för hunden

Försäkringsbolaget Svedea har sammanställt en lista över vad hundägare ska vara extra uppmärksamma på om hösten.

1. Mörkret gör din hund svår att upptäcka i trafiken. Använd alltid reflexer i någon form.

2. Ekollon är giftiga och kan skada hundens njurar och lever.

3. Vissa svampar kan vara dödligt giftiga.

4. Många växter, till exempel tuja och idegran, är giftiga och kan ge magbesvär.

5. Glykol som läcker ut på parkeringsplatser kan vara livsfarligt för hundar.

6. Kakaoflis i rabatter kan vara livsfarligt för hundar.

7. Fästingar kan utgöra ett hot så länge temperaturen håller sig över fem grader.

8. Kennelhosta sprids ofta under hösten och smittar lätt mellan hundar.

Källa: svedea.se