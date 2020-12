Så minns vännerna Jönköpingsprofilen Peter Hjalmarsson: ”En fantastisk vän som alltid peppade andra”

Efter att beskedet att musikern Peter Hjalmarsson hade somnat in efter en lång tids kamp mot cancer har kondoleanserna strömmat in till familjen.

Peter Hjalmarsson började sin musikaliska bana på Per Brahegymnasiet i Jönköping och har jobbat med många stjärnor genom tiderna, bland annat Robert Wells, Johan Stengård, Jessica Andersson och Nils Landgren.

Nu sörjer vännerna honom. Här berättar några av dem om sorgen.