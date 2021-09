Så mycket stryk tål otursdrabbade bron vid Resecentrum • ”Mörkertalet är högre”

Notiser om lastbilar som har kört i in bron mellan Resecentrum om Juneporten dyker med jämna mellanrum upp i nyhetsflödet. Enligt kommunens bedömning lagas skador på gången, till följd av trafikolyckor, fyra till fem gånger per år.

– Men mörkertalet för de som kör in i bron är högre. Det förekommer vid flertalet tillfällen att bron inte skadas, utan bara lastbilens skåp eller kapell, säger Daniel Islann, chef för kommersiella fastigheter på Jönköpings kommun.

Gångbron byggdes år 1983-1984, samtidigt som stationen. Daniel Islann betonar att den är byggd för att klara av miljön den står i och, vad han vet, har konstruktionen aldrig varit i behov av förstärkning.

– Om vi pratar om de fordon som är så höga att de når upp till bron så är det i princip bara lastbilar med extremt höga påbyggnader. Ofta är det kyltransporter som kör in i bron, säger Daniel Islann.

Det som vanligtvis händer då är att lastbilens släp förstörs. Det förekommer också att att brons ytskikt och skyltar som sitter på bron skrapas.

Men dessa skrapningar är inte helt riskfria. Om en kollision skulle leda till att betong slits av från bron och armering i bron blir frilagd så skulle luften kunna göra att armeringen i konstruktionen börjar rosta. Därmed skulle styrkan i bron på sikt kunna avta. Kontroller av detta sker därför någon gång per år.

En annan riskfaktor är om ett fordon av större modell skulle kollidera med en av bropelarna, menar Daniel Islann.

– Men någon exakt hastighet eller vikt på fordonet som skulle krävas för att på detta vis åsamka så stora skador så att bron blev tvungen att stängas av har jag inte. Dock skulle ju det vara så tydligt – om det hände – att vi snarast skulle stänga av bron och påbörja reparation.

Det är inte bara Resecentrum som drabbas, även Undergången på Öster, bron där tågen kör över, har fått sina smällar under åren. Så sent som i slutet av augusti körde en lastbil in i brofundamenetet varpå köer bildades.