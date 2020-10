Så planerar SD att ta regionposter från M: ”Flera partier kan vinna på detta”

Den moderata toppolitikerna Dan Sylvebo (M) är både regionråd och andra vice ordförande i ANA-nämnden. Just nu har han tagit time out från politiken. Men om han skulle avgå efter den senaste tidens turbulens, kommer Sverigedemokraterna att kräva att de får antingen regionsrådsposten eller posten i ANA-nämden.

– Jag tycker Dan var en duktig politiker som gjorde gott intryck så jag beklagar hans situation, säger Samuel Godrén (SD).

Att partiet kan ha en god förhandlingssituation hänger samman med att Moderaterna efter valet tog alla fem oppostionsposter, trots att partierna har nästan lika många mandat i regionfullmäktige, 11 (SD) respektive 13 (M). Det handlar om tre andre vice ordförandeposter i nämnderna och två regionrådsposter på heltid. Detta genom en votering där Moderaterna vann med ett knappt övertag.

Sverigedemokraternas som utifrån sin storlek anser att de borde ha rätt till någon av posterna, markerade genom att rösta fram ett proportionellt val till regionstyrelsen. Något som nu börjar bli kännbart för samtliga partier.

– Vi tycker att det blir en orimligt stor övervikt till Moderaterna. Hade vi fått en andre vice ordförande post i någon av nämnderna eller ett heltidsråd, då hade vi inte begärt proportionellt val, säger Samuel Godrén.

I korthet innebär detta att partierna inte kan välja in nya ersättare till regionstyrelsen. Vissa partier står nu utan ersättare till följd av avhopp.

De partier som ingår i Koalition för Jönköpings län har en gemensam lista på ersättare. När någon är frånvarande innebär det att företrädare från ett annat parti kan hoppa in i deras ställe. Snart ställs frågan på sin spets när Per Eriksson (C) ska efterträda regionråd Rune Backlund (C). Per Eriksson (C) kommer då inte att kunna bli invald i regionstyrelsen och en socialdemokrat träder in i Rune Backlunds ställe.

Den enda lösningen är ett omval. Där regionstyrelsen väljs på nytt.

– Fler partier kan vinna på att vi når en lösning i den här frågan. För löser man inte de proportionella valen kommer detta att fortsätta för koalitionen och bli värre om fler av deras ledamöter lämnar under mandatperioden, säger Samuel Godrén.

Men ett omval kräver att alla partier går med på det. Så länge Sverigedemokraterna inte får någon av Moderaternas oppositionsposter, kommer de att blockera ett omval.

Men vad skulle Moderaterna vinna på detta?

– Det är kärnfrågan. Vi för en viss dialog med Moderaterna men det är i ett tidigt skede. Men som jag ser det bör även koalitionen ha en dialog med Moderaterna, säger Samuel Godrén.