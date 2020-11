Så ser coronaläget ut i alla länets kommuner – se grafiken som förklarar

För att få en överblick av hur pandemin har påverkat olika delar av samhället och länets befolkning producerar F-samverkan, Jönköpings läns samverkansforum för krisberedskap, varje vecka en regional lägesbild.

I samverkansforumet ingår länets kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, polisen, försvarsmakten, SOS Alarm samt representanter från regionala aktörer och nationella myndigheter.

– Den går ut till alla kommunerna och myndigheterna vi har i länet. Målet är att alla ska få samma grund att utgå ifrån när man tar beslut så att alla har samma bild av situationen, säger Jonathan Mikaelsfjord, som är beredskapshandläggare på Länsstyrelsen i Jönköping och delaktig i sammanställningen.

Han beskriver att man tar in siffror från både Folkhälsomyndigheten, regionen och kommunerna för att få en klar bild av läget i länet.

Bekräftade fall av covid-19 per vecka i Jönköpings län

Varje vecka lämnas siffror från länets kommuner, Folkhälsomyndigheten och regionen kring hur många fall av covid-19 man har i respektive kommun. Jonathan Mikaelsfjord beskriver att man här har fått siffror från Folkhälsomyndigheten och Region Jönköpings län för att få en överblick av utvecklingen av antalet bekräftade fall per vecka i länet.

Statistiken som publicerades den 24 november visar på en tydlig ökning av bekräftade fall i länet.

– Ja, där vecka 44 så skjuter det i väg väldigt högt, säger Jonathan Mikaelsfjord.

Bekräftade fall av covid-19 i Jönköpings län

För att få en tydligare bild av hur fallen är utspridda runt om i regionen har man även valt att dela upp statistiken per kommun. Den första kartan visar antalet nya bekräftade fall av covid-19 i Jönköpings läns kommuner under vecka 46, förklarar Jonathan Mikaelsfjord.

– För att man ska se skillnad lite mellan kommunerna, hur mycket fall de har i relation till varandra. Men den blir lite missvisande för att Jönköping är den största kommunen så de har flest fall i antal.

Därför visar den andra kartan till höger antalet bekräftade fall per 10 000 invånare under samma vecka. För att få en mer jämförbar bild av kommunernas belastning av covid-19 per invånare.

Sjukhusvårdade med covid-19 i Jönköpings län

Under stora delar av augusti och september kunde man se en minskning av patienter med covid-19 på regionens sjukhus. Dessutom visar statistiken att det under en period inte fanns någon i behov av intensivvård.

I oktober visar statistiken sedan på en ökning av patienter med covid-19, och även en ökning av antalet patienter som behöver intensivvård.

Den 24 november var det, enligt statistiken som Jonathan Mikaelsfjord beskriver är hämtad från Region Jönköpings län, 52 personer som vårdades för covid-19 på sjukhus och 7 personer som fick intensivvård för covid-19.

Påverkan på kommunal verksamhet

Jonathan Mikaelsfjord beskriver att länets kommuner varje vecka rapporterar in hur de upplever att covid-19 påverkar deras verksamheter.

– Det är en påverkningsgrad som de själv bedömer. Det kan vara vad som helst som påverkar deras verksamhet. Det går från ingen påverkan till kritisk påverkan, säger han.

Man tar emot kommunernas bedömningar och sammanställer en översiktsbild av läget i länet. Det görs genom att i grafen visa alla kommunernas rapporterade påverkan som ett medelvärde.

Vad är det för påverkan man pratar om?

– Säger de att det är en hög påverkan så brukar de anmäla vad det är för påverkan. Det senaste de har rapporterat till oss har varit personalbrist, om folk varit sjuka och vabbad. Främst vård och omsorg men även i skolorna, förklarar Jonathan Mikaelsfjord.

Jannika Tunefjord, beredskapssamordnare för Värnamo kommun, förklarar att man utgår från olika nationellt framtagna kriterier när man tittar på hur covid-19 påverkar olika verksamheter i kommunerna.

– Det kan vara till exempel om man har brist på personal, överbelastad personal eller brist på material. Det ska vara en påverkan som är direkt eller indirekt på grund av covid, säger Jannika Tunefjord.

– Länsstyrelsen berättar vad de vill ha reda på och så sammanställer vi det. Alla kommuner och aktörer har samma kriterier, så att alla gör likartade bedömningar, förklarar hon.

De olika verksamheterna rapporterar till kommunen, som då i sin tur rapporterar till Länsstyrelsen som sammanfattar lägesbilden.

Brukare med covid-19 inom kommunal omsorg

Under pandemin har det rapporterats mycket kring de bekräftade fall som funnits bland kommunens särskilda boenden. I hela länet rapporterades under vecka 47 att 85 brukare var sjuka i covid-19. Och det finns fall av covid-19 i 10 av länets alla 13 kommuner, enligt statistiken från den regionala lägesbilden.

– Det är alla som har bekräftad covid-19 inom kommunal omsorg i länet. Alla som bor på särskilt boende eller har hemtjänst inom kommunen, förklarar Jonathan Mikaelsfjord.