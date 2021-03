Så ska Asecs se till att nya p-förbudet följs: ”Den största åtgärden man har gjort på riktigt länge”

Det var under en blixtinkallad presskonferens på tisdagen som stadsdirektör Johan Fritz, kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C) och chefsjurist Lars-Åke Svensson redogjorde för förslaget om att stänga ner delar av samhället under påskhelgen.

Det är den nya begränsningsförordningen i den tillfälliga pandemilagen som gör att kommunen har rätt att stänga ner olika platser på kommunal mark, som parkeringar, badplatser och parker.

Om förslaget, som presenterades under pressträffen, går igenom i det blixtinkallade kommunfullmäktige den 30 mars kommer flera stora parkeringsplatser i Jönköpings kommun att stängas av nattetid mellan den 2 och 5 april (se faktaruta).

Lars Bröms, centrumchef på Asecs, är en av dem som berörs av beslutet. Han är ordförande i den samfällighetsförening som äger och underhåller större delen av parkeringen vid Asecs.

Han har tidigare sagt att bilträffar nattetid på området, som historiskt varit som mest intensiva under just påskhelgen, har lett till merkostnader i form av städning och även i form av otrygghet hos de som arbetar på området.

Föreningen har bland annat försökt att hålla borta stora samlingar av människor nattetid genom att släcka ner belysningen på området.

Hur ser du på förlaget om att stänga parkeringarna vid Asecs under nattetid i påsk?

– Det här är positivt av flera anledningar. Det som är viktigast är att det kan begränsa smittspridningen. Vi hoppas också att det kan ha en begränsande effekt på bilträffarna, säger han.

Lars Bröms menar också att det kan skapa en större trygghet för verksamheterna på området.

– Det är viktigt att säga att butikerna är öppna som vanligt och att det här förbudet gäller nattetid. Jag både tror och hoppas att det här kan öka tryggheten. Det har varit mycket skadegörelse de senaste åren i samband med bilträffar – ungdomsfylla, brända bilar, saker som har stulits, fasader som har blivit skadade.

Lars Bröms säger att ett förbud, mot att vistas på parkeringarna nattetid, förhoppningsvis också kommer att leda till att fler får upp ögonen för de problem som området har haft de senaste åren med bilträffar.

– Vi är också positiva till om de använder det här förbudet under flera helger, säger han.

Kommer ni även att fysiskt göra det svårare att ta sig in på området under påsknätterna?

– Ja, vi kommer att ha fysiska barriärer som vi tar fram efter att butikerna har stängt. Det blir en tydlig begränsning för att ta sig in på området och polisen kommer också att finnas till hands, säger han.

– Det här blir den största åtgärden man har gjort på riktigt länge.

Här är parkeringarna som stängs av:

• Parkeringen på Asecs (vid Ikea och Kaserngården) den 2 april till 5 april mellan klockan 18.30 till 05.00

• Parkeringen på Asecs (vid Coop) den 2, 4 och 5 april klockan 19.30 till 05.00 och den 3 april klockan 18.30 till 05.00

• Parkeringen på M2 Center den 2 april till 5 april mellan klockan 16.30 till 05.00

• Parkeringen på Elmia den 2 april till 5 april mellan klockan 15.00 till 05.00

• Parkeringen på Solåsen den 2 april till 5 april mellan klockan 18.30 till 05.00

• Parkeringen på City Gross den 2 april mellan klockan 22.30 till 05.00, den 3 april mellan klockan 17.00 till 05.00 och den 4 april mellan klockan 23.00 till 05.00