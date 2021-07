Så ska du tänka och agera om du ser en skogsbrand • Tipsen steg för steg • ”2018 var extremt”

Utryckningarna till skogsbränder var under 2020 något färre till antalet jämfört med de två föregående åren, och i de flesta fall handlade det om mindre bränder.

Statistiken i Sverige över avbränd areal visar på ett liknande mönster. Totalt brann 584 hektar terräng som klassas som produktiv skogsmark eller annan trädbevuxen mark under 2020, enligt det kategorisystem som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder sig av. Det kan jämföras med 986 hektar under 2019 och hela 22 400 hektar under rekordåret 2018.

– Ja, 2018 var ju extremt i större delarna av landet, men även här i Jönköpings län. Nu har vi mer ett normalläge efter det året. Om det minskar över tid eller vad det kan bero på vågar jag inte uttala mig om, berättar Henrik Nilsson, räddningschef på räddningstjänsten Höglandet

När olyckan väl är framme och du märker det i ett tidigt skede, finns det flera detaljer som kan vara bra att ha med sig.

– Allt beror ju på situationen. Men ring alltid 112 först och larma. Ibland kan även räddningstjänsten behöva hjälp att hitta till platsen. I många fall kan man göra mycket själv med vatten eller genom att stampa och kväva. Men det är också viktigt att tänka på att inte utsätta sig själv för risk, säger Henrik Nilsson.

Vidare hänvisar till han till MSB som lyfter fram fyra punkter man bör tänka på om elden sprider sig.

Fakta: Så gör du om elden sprider sig

• Ring 112

Larma räddningstjänsten och varna de som hotas av elden. Beskriv vad som har hänt och var beredd att svara på frågor.

• Försök stoppa elden i vindriktningen

Du kan använda trädgrenar för att stoppa i elden i vindriktningen. Ta bort alla kvistar utom cirka en meter i toppen och blöt trädgrenen om det är möjligt.

• Försök att dämpa elden

Sopa in brinnande material mot elden och tryck trädgrenarna mot marken så att elden dämpas. Undvik att piska med stora slag för då flyger gnistor omkring och elden tar fart.

• Avlägsna brännbart material

Plocka bort ris, kvistar, mossa och annat brännbart framför elden som kan medföra spridning.

Källa: MSB

Antal bränder i Jönköpings län: 2020

Aneby: 1 Eksjö: 9 Gislaved: 6 Gnosjö:3 Habo:2 Jönköping: 17 Mullsjö: 5 Nässjö: 4 Sävsjö: 0 Tranås: 5 Vaggeryd: 3 Vetlanda: 10 Värnamo: 10

Fakta Skogsbränder:

• Markanvändning och vädereffekter spelar störst roll för brändernas frekvens och intensitet. Antalet bränder globalt har minskat kraftigt i modern tid, främst på grund av ett mer kontrollerat och organiserat jord- och skogsbruk samt effektivare bekämpning.

• Torr mossa och lavar utgör brändernas bränsle. Barrskog och plantagebaserade monoskogar är mindre motståndskraftiga, medan lövskog och blandad skog ofta utgör en grön barriär mot brändernas framfart.

• En stor majoritet av bränderna startas direkt eller indirekt av mänsklig påverkan. Orsaken till cirka en tredjedel av bränderna är okänd.

• Under 2020 rapporterades flest bränder, 189 stycken, i Stockholms kommun. Göteborg hade 149 bränder. Bara ett 20-tal kommuner i landet slapp helt undan skogsbränder.

Källa: Johan Sjöström, RISE / MSB