Så ska J-Södra ersätta skadade anfallsstjärnan: ”Har några alternativ”

Sex inspelade poäng på de fem inledande omgångarna, det är facit för Jönköpings Södra så här långt i årets upplaga av superettan.

En missräkning för ett lag med toppambitioner.

– Alltså, jag ska inte sticka under stolen med att den senaste förlusten (2-3 mot AFC, reds. anm) var tuff. Framförallt sättet den kom till på, det är ovanligt att göra två mål och få två straffar men ändå förlora, säger huvudtränaren Andreas Brännström.

– Vi är överens om att det var den sämsta matchen vi har gjort den här säsongen. Så det är klart att det var tufft på kvällen och kanske dagen efter, men spelarna är professionella och låter inte det påverka stämningen i truppen.

Utöver förlusten lämnade J-Södra matchen mot AFC Eskilstuna med ytterligare en tuff smäll. Dzenis Kozica, inlånad från Djurgårdens IF inför säsongen, ådrog sig en skada och tvingades utgå i halvtid. Enligt den preliminära bedömningen beräknas han bli borta upp till fyra veckor.

Att hitta en ersättare för anfallsstjärnan blir inte lätt.

– Nej, vi har egentligen ingen naturlig ersättare där. Vi har Zeidan (Moustafa) som har spelat i en högre position tidigare, exempelvis mot Örgryte i cupen och gjorde det bra. Vi har även Omondi (Eric) som spelade där i någon träningsmatch, så vi har några alternativ, säger ”Brännan”

Just anfallsparet Edin Hamidovic och Kozica har inte riktigt klickat så som många kanske hade förväntat sig på förhand, hur jobbar ni för att få igång ett fungerande anfallspar?

– Det är som du säger, det har inte riktigt klickat. Vi tyckte att de hittade varandra bra i cupen och mot Malmö FF, men i serien har de inte fått det att stämma. Vi har varit bortskämda med Jakob Orlov, han kunde spela med alla för att han var så prestigelös och tog det "smutsiga" jobbet för den andra forwarden. Anfallarna vi har just nu är mer lika varandra.

Kan det bli att ni ändrar rollen för en av anfallarna eller handlar det snarare om att det är en duo som behöver hitta kemi mellan varandra?

– Det är lite både och. Men till slut landar man i att man får ändra rollen för den ena forwarden och styra den lite mer, klickar två spelare direkt så behöver man inte styra dem lika mycket. Det är något vi funderar på.

Under försäsongen var Andreas Brännström kritisk till lagets försvarsspel. För många chanser hade släppts till i egen box, vilket hade resulterat i för många insläppta mål. Efter fem spelade omgångar i superettan har J-Södra släppt in nio mål, något "Brännan" inte är nöjd med.

Men till skillnad från matcherna under försäsongen vill Södratränaren inte peka på den defensiva organisationen som huvudanledning till baklängesmålen.

– När man har släppt in mycket mål så tittar man på trender. Släpper vi in många mål på ett speciellt sätt? Då har vi ett problem där. Men vi har släppt in mål på någon straff, någon för lös hemåtpass, någon målvakt som har halkat och så vidare. Det är totalt olika mål, vilket gör att det är lite lurigt. Men vi är såklart inte nöjda med att ha släppt in så mycket mål, säger han.

Förstår jag dig rätt om du menar att det inte är organisationen i försvarsspelet som brister, utan snarare tillfälligheter som har lett till de insläppta målen?

– Lite så. Vi har varit kreativa och hittat på nya sätt att släppa in mål.

Sebastian Crona finns på skadelistan och kommer att missa stora delar av säsongen. Positivt för J-Södra är att Frank Pettersson nu är tillbaka, och i kommande match lär han vara tillbaka mellan stolparna.

Vilket är viktigt, menar Andreas Brännström. I en backlinje där spelare som är ovana på positionen, spelare som kommer från krokiga fjolårssäsonger och spelare från lägre divisioner återfinns så behövs ledare. Det har inte osat av självförtroende bland J-Södras mittbackar i de senaste matcherna.

Tycker du att ni har saknat den här självklara mittbacken, som spelar med bröstet utåt och kan rycka tag i spelarna bredvid sig?

– Ja, men lite så är det. Om vi tittar på de som är mest kommunikativa längst bak så är det Frank och Crona, vilket inte är konstigt eftersom de har en jäkla massa rutin. Båda har varit borta samtidigt de senaste matcher, då har det kanske saknats lite styrning, säger "Brännan".

Idag, lördag, väntar Degerfors IF hemma på Stadsparksvallen för J-Södra. Ett annat topptippat lag, med en ny tränarduo i form av tidigare spelarna Andreas Holmberg och Tobias Solberg. Tillsammans har de tagit det som Stefan Jacobsson, numera tränare i Gais, byggde upp under flera år och förädlat det.

– Man måste ta väldigt många poäng om man ska hamna före Degerfors i tabellen i år, säger Andreas Brännström.

– Tränarna var med redan förra året och har egentligen bara fortsatt på det man gjorde bra under hösten. De har ett jättespetsigt lag, kanske det spetsigaste i serien. De jobbar med många saker som inte är så olikt oss, de påminner mycket om oss i speluppbyggnaden exempelvis. De har en del snabba spelare, både yttrar och forwards. Så låter man dem kontra går det undan.

Brännström bekräftar att Pavle Vagic och Amar Mushin, som dragits med skavanker den senaste tiden, inte kommer vara med i matchtruppen mot Degerfors. Saknas gör även Sebastian Crona, Enock Kwakwa, Dzenis Kozica och Daniel Strandsäter.

Fotboll. Superettan, omgång 6.

Jönköpings Södra IF–Degerfors IF

Läget i Degerfors: Ligger på en fjärdeplats i tabellen med tio inspelade poäng efter fem omgångar. Har två raka segrar, senast besegrades Umeå FC med 1-0 på hemmagräs. Saknar backen Christoffer Wiktorsson, i övrigt har nyblivna tränarduon Andreas Holmberg och Tobias Solberg samtliga spelare i truppen att tillgå.

– De (J-Södra) är rörliga och bra med boll. Har många tekniskt skickliga fotbollsspelare. Bra kombinationsspel. Rent försvarsmässigt kommer det bli en svår uppgift för oss, säger Holmberg i en kommentar till klubbens hemsida.

Läget i J-Södra: Kommer senast från en 3–2-förlust borta mot AFC Eskilstuna. Sebastian Crona och Enock Kwakwa är långtidsskadade. Daniel Strandsäter, Dzenis Kozica, Pavle Vagic och Amar Mushin dras också med skadebekymmer och missar lördagens hemmamatch.

Var: Stadsparksvallen, Jönköping.

När: Lördag 11 juli, avspark 17.30.

Jnytt tippar: 1-2.

Jnytt kommer vara på plats på Stadsparksvallen och livechatta från matchen, med start 17.20.