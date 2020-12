Så tycker gymnasieeleverna om distansundervisning: ”Det kommer förekomma mer fusk”

Under torsdagen kom beskedet från regeringen att gymnasieelever ska studera på distans - redan på måndag. Eleverna på Per Brahegymnasiet är negativa till beslutet och oroliga att det kommer fortsätta även under vårterminen.

– Jag tror att mina betyg kommer bli sämre eftersom jag inte är lika produktiv när jag pluggar hemifrån, säger Ella Andersson.