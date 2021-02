Så vill kommunen stötta villaägarna på Mariebo: ”Kommunen verkar vilja få fram budskapet att visa att man är snäll”

Kommunstyrelsen får redan i morgon tisdag stadskontorets förslag till beslut på sitt bord. Det går ut på att kommunen tar fram individuella lösningar för de sex mest drabbade fastighetsägarna och därefter sluter avtal med dessa.

Enligt förslaget ligger kostnaderna för uppgörelsen på 1,5 miljoner kronor under en tvåårsperiod. Pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för ”ofördelade resursmedel” för 2021.

I stadskontorets skrivelse till kommunstyrelsen framhålls att kommunen enligt kommunallagen är förhindrad att gynna enskilda, ett argument som under hela processen lyfts fram som ett hinder att lösa in fastigheterna, så som villaägarna önskat. Därför måste villaägarna stå för kostnaderna för ett av de dubbla boenden de kommer ha under perioden.

Om det är frågan om att villaägarna betalar för sitt befintliga boende och får pengar till en ersättningslägenhet, eller tvärt om, beror helt på den hur individuella uppgörelsen ser ut med var och en.

Beatrice Gudbrand bor i en villa i kvarteret Obygden med sin familj på sex personer. Hon vet inte vad det här kommer att landa i. De har, liksom sina grannar, haft möten med kommunens representanter och berättat om sina behov.

Här har vi ett stort hus i tre plan med en trädgård på 0,2 hektar. Det är ju inte helt lätt att ersätta med en lägenhet

– Vi är ju en stor familj. Vi har bland annat en son med speciella behov. Här har vi ett stort hus i tre plan med en trädgård på 0,2 hektar. Vi har gjort så mycket för att anpassa huset efter våra behov. Det är ju inte helt lätt att ersätta med en lägenhet. Vi ligger också i skilsmässa vilket ju ställer krav på två ersättningsboenden, säger Beatrice Gudbrand.

Hon och maken har också letat efter ersättningsboende på egen hand. De har letat efter radhus att hyra. Och de har också tittat på villor.

– Men när vi berättade att man ville ha 30 000 i månaden för att hyra villan så skrattade juristen åt saken, berättar hon.

Kommunen verkar vilja få fram budskapet att visa att man är snälla och erbjuder oss ett boende

Beatrice Gudbrand beskriver hela processen som så jobbig. Inte bara att behöva leva i närheten av miljögifter utan också hela förhandlingen kring ersättningsboende. Det handlar inte bara om att flytta tillfälligt några månader, utan om minst två år.

– Kommunen verkar vilja få fram budskapet att visa att man är snäll och erbjuder oss ett boende. Men det handlar ju inte bara om några månader. Vi ska sätta oss i en lägenhet i två år eller tio år. Allt beror ju på vad de kommer fram till när marken analyserats färdigt. Det känns så otryggt och vi mår så dåligt, säger Beatrice Gudbrand.

Under de två år som de sex fastighetsägarna bor på annan plats ska Sveriges geologiska undersökningar, SGU, som är huvudman för projektet påbörja det man kallar den åtgärdsförberedande fasen. Det är nu man ska ta reda på hur föroreningarna i marken ligger och göra en riskvärdering. Den ska ge svar på vilka typer av saneringsåtgärder man ska använda sig av.

Det kan handla om att husen på platsen helt måste tas bort för att man ska kunna befria marken från miljögifter. Alternativt kan kan man använda en teknik som medger att husen står kvar.

Fotnot: Artikeln kan komma att uppdateras.