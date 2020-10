SD-politikerna i rätten: Peter Lundgren och kvinnan mindes inte längre sexofredandet – vittne varnades för mened

Ett stort medieuppbåd och en del åhörare hade samlats i Jönköpings tingsrätt på onsdagen när det var dags för rättegången om det sexuella ofredandet.

Rättsfallet tog sin början i samband med valrörelsen till EU-valet i maj 2019 då det framkom att Peter Lundgren (SD) från Kulltorp i Gnosjö kommun, partiets förstanamn på vallistan, hade tagit en kvinnlig partikamrat på brösten under ett partievenemang i Nacka utanför Stockholm i mars 2018.

Den kvinnliga SD-politikern vidhöll sin tidigare version att det inte var ett brott.

– Jag tycker att det är fruktansvärt att jag behöver vara här i tingsrätten i dag. Utredningen har skett mot min vilja och jag upplevde ingen kränkning. Hade det rört privatpersoner så hade vi inte suttit här i dag. Det är obehagligt hur medier kan hänga ut politiker som är offentliga personer.

Ställd inför frågan om vad som hände på hotellrummet i Nacka i mars 2018 så ville hon inte säga att Peter Lundgren hade tagit henne på brösten.

– Vi som var där hade en jättetrevlig kväll, säger SD-kvinnan.

Hon ville inte heller medge att det var hon som pratade med Kristina Winberg på ljudinspelningen som var ett av åklagarens tyngsta bevis.

I både en film som Sverigedemokraterna spelade in och i ett efterföljande polisförhör har Peter Lundgren (SD) erkänt att han tog kvinnan på brösten och har medgett att det var dumt gjort. Under onsdagens rättegång ville han inte kännas vid vad han tidigare hade sagt. Han hänvisade till att han ”kraschade mentalt” och drabbades av olika minnesluckor förra året eftersom EU-valskampanjen och den mediala stormen kring det sexuella ofredandet hade tagit hårt på honom. Han sade, liksom SD-kvinnan, att han bara kom ihåg kvällen i Nacka som väldigt trevlig men utan att gå in på några specifika detaljer.

Vi inom partiet spelade in filmen för att vi behövde skademinimera och ge en annan bild än det narrativ som medier hade givit.

Tillfrågad om filmen, som spelades in dagen efter medieuppgifterna om det misstänkta sexuella ofredandet, sade han så här:

– Vi inom partiet spelade in filmen för att vi behövde skademinimera och ge en annan bild än det narrativ som medier hade givit, säger Peter Lundgren (SD)

Åklagare Maria Sterup frågade om hans uttalanden på filmen om att ha betett sig ”tölpaktigt” och att han varit en ”dumbom”. De fem Sverigedemokraterna som festade i hotellrummet i Nacka den 17 mars 2018 var alla berusade i olika grad och hade uteblivit från en middag den aktuella kvällen.

– Jag kände ångest för att jag som ett av partiets toppnamn uteblev från middagen, säger Peter Lundgren, varpå åklagare Maria Sterup replikerade:

Ska vi verkligen se det som att du behövde spela in en film för att du inte kom till middagen den kvällen?

– Media försökte döda oss genom att spela upp manipulerade ljudfiler, blev Peter Lundgrens svar.

Kristina Winberg, den tidigare SD-politikern från Jönköping, var kallad som vittne i rättegången och berättade om ljudinspelningen som enligt henne hade gjorts två dagar efter det misstänkta sexuella ofredandet. Hon uteslöts från SD en vecka före EU-valet.

Målet handlar inte om Kristina Winberg och det är uppenbart att flera av de inblandade har bestämt sig för att försöka svartmåla henne.

Både den kvinnliga SD-politikern och Peter Lundgren (SD) sade att Kristina Winberg hade varit kraftigt berusad under kvällen i Nacka och att hennes drickande många gånger hade varit problematiskt under olika partimöten. En uppgift som Kristina Winberg förnekade och åklagare Maria Sterup påpekade att det var helt nya uppgifter som inte hade framkommit i några förhör från någon av de inblandade under brottsutredningen. Hon försvarade Kristina Winberg.

– Målet handlar inte om Kristina Winberg och det är uppenbart att flera av de inblandade har bestämt sig för att försöka svartmåla henne. För mig är hon ett trovärdigt vittne som inte överdriver situationen utan berättar sakligt vad hon vet och vad hon har sett, säger Maria Sterup.

Ett annat av vittnena som hade kallats till rättegången var SD-kvinnans man. Han hade på kvällen som händelsen i hotellrummet inträffat tagit emot ett samtal från sin fru. I förundersökningen hade han sagt att hon då hade berättat att Peter Lundgren hade tagit henne på brösten. I rättegången svarade han undvikande om något sådant samtal hade ägt rum och han sade att han fick reda på händelsen via medier först ett år senare. Svaren fick åklagaren och rättens ordförande Daniel Holmberg att gripa in och varna honom för konsekvenserna.

Jag kan inte påverka dina svar, men om du ljuger kan du straffas för brottet mened som innebär fyra till sex månaders fängelse.

– Jag tror inte att du talar sanning och du har ett problem i och med att du vittnar under ed, säger Maria Sterup.

– Jag kan inte påverka dina svar, men om du ljuger kan du straffas för brottet mened som innebär fyra till sex månaders fängelse. Bara så att du vet vad som står på spel, säger Daniel Holmberg.

Efter varningarna blev mannen lite mer öppen om sina vetskaper. Åklagaren bad även rätten om att få tillgång till att ytterligare granska mannens vittnesmål.

När Maria Sterup mot slutet av rättegångsdagen höll sitt slutanförandet gick hon hårt åt vittnesmålen från Peter Lundgren, SD-kvinnan och hennes man och kallade deras påstådda minnesförluster för närmast sjukliga.

Hon ansåg att det sexuella ofredandet var styrkt och yrkade för att Peter Lundgren skulle dömas till böter.

– Att han tar henne på brösten är en påtvingad sexuell kontakt som det inte finns något önskemål eller samtycke till, säger Maria Sterup.

Peter Lundgrens advokat Tor Åström har tidigare sagt till JP/VN att åtalet är en del av ett politiskt spel. Han framhöll att Jönköpings tingsrätt behöver värdera varför uppgifterna om det sexuella ofredandet kom fram dagarna innan EU-valet 2019. Han hänvisade till att politiska partier en månad före ett val inte längre har möjlighet att förändra sina kandidatlistor. Om någon av kandidaterna under den tiden bestämmer sig för att hoppa av eller av andra skäl inte kan ställa upp i det kommande valet innebär det att andra kandidater i stället flyttas upp på listan.

Opinionsmätningarna inför EU-valet 2019 pekade på att SD kunde få mellan två och fyra svenska mandat i EU-parlamentet. Eftersom Kristina Winberg fanns på fjärde plats hade hon därför starka motiv till att försöka få bort Peter Lundgren som var etta på listan, enligt Tor Åström.

Från försvarets sida har det politiska spelet även lyfts fram kring hur Kristina Winbergs mobiltelefon under mystiska omständigheter försvann under en semesterresa i Spanien i maj 2018. Det var på mobiltelefonen som inspelningen om samtalet om det sexuella ofredandet fanns sparad. Hur inspelningen senare kunde nå tidningen Expressen är inte känt.

– Telefonen försvinner i Spanien, men samtidigt finns alla betalkort kvar och senare når inspelningen media. Det är inte ett sannolikt scenario att det har funnits någon alldeles särskilt mobilintresserad tjuv, säger Tor Åström.

Från 15 års ålder finns en sexuell självbestämmanderätt om vad som är okej och inte. Här saknas en målsägande som håller med i det som åklagaren beskriver.

Advokaten ansåg inte att det sexuella ofredandet var styrkt.

– Från 15 års ålder finns en sexuell självbestämmanderätt om vad som är okej och inte. Här saknas en målsägande som håller med i det som åklagaren beskriver, säger Tor Åström.

Dom i målet meddelas den 28 oktober.

Varken Peter Lundgren eller Kristina Winberg ville i samband med onsdagens rättegång göra några intervjuer med medier.