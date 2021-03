Se hela listan: Satsning på manikyr, författande och jordglober – här är veckans nya företag och konkurser

Under den senaste veckan startades det 21 nya företag i Jönköpingstrakten. Bland annat handlar det om försäljning av jordglober, om manikyr och om en satsning på författande och bokutgivning.

Inget företag har gått i konkurs under perioden, men en konkursansökan lämnades in för det bolag som bland annat driver Gyllene Uttern (Gränna) och Hotell Mullsjö.