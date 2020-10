Severin om valspurten: Kollektivets trygghet vinner mark i individualistiska USA

30 oktober 2020:

Biden kan avgå med segern genom att vinna en eller flera delstater i solbältet som ingen demokrat vunnit på mer än tjugo år. För Trump är vägen till Vita Huset smalare.

Dagens politiska upplevelse:

Jag är inte röstberättigad under årets val men idag lämnade min fru sin valsedel i en av de många insamlingsboxar som är utplacerade på olika håll i stan. Hur Washingtonborna röstar i valet har dock marginell betydelse nationellt då vi bara bestämmer över en enda av de 538 elektorsrösterna – varje president behöver som känt minst 270 för vinst. Vidare företräds våra drygt 700 000 stadsbor inte av några kongressledamöter eller senatorer. Samtidigt som Wyoming, med 100 000 färre invånare, representeras av två av de hundra senatorerna i landets högsta lagstiftande församling. Det är inte utan anledning att det på licensskyltarna i DC står ”Taxation without representation”. Men nu kan en förändring vara på väg. Under många år har en gräsrotsrörelse verkat för att huvudstaden ska tilldelas fulla delstatsrättigheter och enligt vissa bedömare är chansen att det blir verklighet vid en demokratiskt jordskredsseger större än någonsin.

Så snackas det i dag:

Amerikansk politik kan kännas väldigt statisk men under ytan har mycket förändrats. Ett tydligt exempel på det är att Kamala Harris idag kampanjar i Texas, en delstat som Trump vann med 9 procentenheter för fyra år sedan och som Obama förlorade med tolv 2012. Enligt en sammanvägning av opinionsmätningar är det i år dött lopp. Biden kan vinna årets val på konventionell väg, genom att vinna tillbaka de tre traditionellt demokratiska industristaterna som Trump vann 2016: Michigan, Wisconsin och Pennsylvania. Men Biden kan även avgå med segern genom att vinna en eller flera delstater i solbältet som ingen demokrat vunnit på mer än tjugo år, så som Arizona, Georgia eller Texas. För Trump är vägen till Vita Huset smalare.

Min tanke under valspurten:

En fördel med min arbetsplats är att jag vissa dagar kan ta del av politiska opinionsmätningar som går betydligt djupare än vad som syns i det dagliga mediabruset. En sådan mätning som bygger på veckovisa upprepningar av samma uppsättning frågor fann något överraskande att nästan hälften (44 procent) av väljare i ett av världens mest individualistiska länder anser att USA:s individualistiska strukturer inte längre fungerar. Bara 23 procent håller inte med. Det är alltså möjligt att skönja en framtid som alltmer domineras av värden som förknippas med millennials och generation Z, vilka ofta står i kontrast till amerikanska fyrtiotalisters. Inte säkerhet, inte frihet, inte individualism, utan istället kollektivets trygghet.

