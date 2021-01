Sjöblom: ”Ett underbetyg till hela HV71 – från styrelse till sista spelare”

HV-supportrarna har inte varit nådiga mot den numera förre HV-tränaren den här säsongen. Redan tidigt började det skränas om att Rahm måste bort.

Ju längre säsongen har gått, desto större förståelse har jag haft för den typen av synpunkter.

Det kan inte ha undgått någon som följer HV71 att laget inte har fått det att stämma och eftersom Nicklas Rahm har varit huvudtränare har han också varit huvudansvarig och har av den anledningen nu fått ta konsekvenserna.

Svårare än så behöver det inte vara när man ska motivera ett sådant här beslut om man ska vara lite krass.

Men då vill jag samtidigt passa på att vända mig till de som återkommande har fört fram att Nicklas Rahm sätter ”jaget före laget” och av den anledningen måste bort. Ni som tror så är väldigt snett ute.

Allt Rahm har gjort i rollen som HV-tränare sedan han tillträdde tjänsten har han gjort med klubbens bästa för ögonen, det är jag fullständigt övertygad om.

Nicklas Rahm har HV71 som moderklubb, återvände för några år sedan för att bli assisterande tränare och har klubbmärket väldigt nära hjärtat. Det var inte direkt så att Rahm var okänd för HV71. Klubben visste precis vad de skulle få för personlighet som tränare när Rahm fick kliva upp som huvudansvarig och det var troligen just därför han anlitades.

Att Rahm inte har lyckats så som han själv och övriga i klubben har hoppats och trott är rätt uppenbart men det största ansvaret för misslyckandet bär i så fall den sportsliga ledningen högre upp i föreningen med sportchefer Johan Hult och Johan Davidsson, klubbdirektör Agne Bengtsson, general manager Peter Ekelund, styrelsen och vilka som nu har varit inblandade i rekryteringen.

HV71 ville ha Nicklas Rahm som huvudtränare och det var precis vad HV71 fick.

När Rahm nu får sparken ger ledningen med andra ord ett gigantiskt underbetyg till sig själv.

Men vad är det då som har gått så snett för HV under Nicklas Rahms ledning? Det är inte helt lätt att förklara om alla hela tiden har tyckt och trott att man har gjort rätt.

Det är som sagt inte svårt att motivera det här beslutet sett till resultaten. Ännu enklare skulle det vara om det är så att spelarna har saknat förtroende för Rahm men jag är inte säker på att det är så. Lagkaptenen Simon Önerud hävdar att det inte är spelargruppen som drivit fram det här beslutet och så kan det förstås mycket väl ligga till.

Visst kan man med fog hävda att det är Rahm och övriga ledare som ska motivera och förbereda spelarna och att de har misslyckats med detta men det är trots allt spelarna själva som är ute på isen.

Om man ska förstå Simon Önerud rätt har ingen spelare klagat över ledarskapet, att det skulle ha varit otydligt, för hårt, för mjukt eller något annat som inte passade.

Så då är det väl upp till spelarna att gå ut på isen och göra det man har bestämt, vilket man uppenbarligen inte har gjort.

Ett stort ansvar för att Rahm nu har fått sparken vilar således även på spelargruppen.

När HV:s huvudtränare Johan Lindbom fick gå samma väg 2018 stod spelarna lite skamsna efteråt och talade om chocken och om att det möjligen kunde bli en väckarklocka.

Det är ju märkligt att tabelläget inte är väckarklocka nog men det ska bli intressant att se om en ny huvudtränare kan få HV att vakna även den här gången.

Den nye tränaren är för övrigt inte så ny, det är ju samme man som klev in efter Lindbom och som klev in igen bredvid Rahm tidigare under säsongen, nämligen Stephan ”Lillis” Lundh.

”Lillis” har rutin så det räcker och jag tror att han trivs i hetluften och inte heller har något emot att det blåser lite motvind men jag har svårt att se att han har något revolutionerande nytt att komma med i det här läget.

Vi har inte sett någon ”Lillis”-effekt sedan han klev in som assisterande. Får vi se den nu när han flyttas upp ett pinnhål?

Ska HV lyfta får man nog helt enkelt hoppas på att den där berömda väckarklockan till slut ringer hos spelarna och att man kan rädda det som räddas kan.

Till nästa säsong får man ta sig en rejäl funderare på hur HV71 bör styras för att vara det man vill vara – en av landets ledande hockeyklubbar.

Där är man ju inte riktigt just nu.

LÄS MER: Nicklas Rahm tvingas lämna HV71 – talar ut efter tuffa beskedet: ”Kommer inte riva bort något HV-märke från mina kläder”

LÄS MER: HV71:s sportchef efter krisdraget: ”Klart att det är ett misslyckande”