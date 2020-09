Sjöblom: ”Ner med axlarna och slappna av, HV, då kommer det att lossna”

HV71 gick fram som en ångvält under försäsongen och sopade mattan med de flesta motståndare. Den här säsongens HV-upplaga är ett lag för toppstriden, det är jag helt övertygad om, det ser man ju på papperet och det visade laget i träningsmatcherna.

Det är visserligen inte alltid helt lyckat att vinna nästan allt innan SHL-allvaret drar igång. Detta har vi sett förr och det är ju trots allt det vi hittills vi får se av HV nu också.

Det är en sak att spela träningsmatcher, en helt annan när det står poäng på spel.

Möjligen invaggades HV i någon slags falsk trygghet i takt med att försäsongssegrarna ramlade in och nu blir det desto svårare att hitta in på rätt spår igen när det är lite motigt.

Efter tre omgångar finns det förvisso ingen anledning att börja ropa efter förändring. Visst, det finns alltid detaljer att slipa på, små justeringar att göra men det viktigaste för HV i det här läget är att ha tålamod och att inte fundera så mycket över sakernas förhållande.

Mot Rögle tyckte jag mig se lite spända HV-spelare i avgörande lägen. Det var ju inte så att det saknades chanser, problemet var att klubborna kramades lite för hårt när puckarna skulle skjutas i nät. Och att släppa in 2–3 sekunder efter att man hade forcerat in kvitteringen var ju inget annat än riktigt klantigt och kanske ett tecken just på att det är lite spänt och oroligt. Och inte undra på det när man så förtvivlat gärna vill ta säsongens första SHL-poäng.

Det är lättare sagt än gjort men här är rådet till HV-spelarna: Ner med axlarna och slappna av, då kommer det att lossna inom kort.

HV var inte direkt sämre än Rögle den här kvällen men det finns i och för sig mer att hämta på många håll.

HV:s ”superkedja” med Lias Andersson, Anton Wedin och Linus Sandin är några som kan höja sig, som hittills inte alls nått den nivå de hade under försäsongen. Nu gjorde Wedin visserligen ett snyggt mål i power play och forcerade in 2–2-kvitteringen men jag vill se den formationen leda och driva laget på ett annat sätt än den gör nu. Mest uppseendeväckande hittills är istället den trions mindre smickrande siffror i plus/minus-statistiken.

Inte minst nämnda kedja behöver släppa handbromsen lite och bara köra, det tror jag att hela HV skulle må bra av.

Matchfakta:

HV71–Rögle 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

Mål: 0–1 (12.26) Adam Tambellini (Eric Gelinas, Lucas Ekeståhl-Johnsson), 1–1 (29.02) Anton Wedin (Lias Andersson, Simon Önerud) spel fem mot fyra, 1–2 (34.36) Samuel Johannesson (Simon Ryfors, Nils Höglander), 2–2 (58.16) Anton Wedin (Eric Martinsson), 2–3 (58.32) Simon Ryfors (Nils Höglander, Leon Bristedt).

Domare: Marcus Linde, Mikael Andersson.

Publik: 50.

Så startade HV

Målvakter:

37 Jonas Gunnarsson.

(60 Hugo Alnefelt).

Backar:

9 Didrik Strömberg – 64 Eric Martinsson.

3 Daniel Bertov – 17 Emil Johansson.

4 Emil Andrae – 42 Niklas Arell.

47 Anton Karlsson.

Forwards:

20 Linus Sandin – 23 Lias Andersson – 57 Anton Wedin.

11 Simon Önerud – 71 Linus Fröberg – 26 Alexander Bergström.

16 Filip Sandberg – 88 Jesper Kokkonen – 67 Christoffer Törngren.

56 Fredrik Forsberg – 21 Christan Sandberg – 63 Zion Nybeck.

Extraspelare: 31 Oskar Olausson.

JP-femman

5: Jonas Gunnarsson

4: Emil Andrae

3: Anton Wedin

2: Didrik Strömberg

1: Jesper Kokkonen