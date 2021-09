Skolvandaler ska skrämmas av plötslig SOS-röst – skola i Bankeryd blir först ut: ”Jag tror fler skolor kan följa efter”

Skolan drabbades återigen av skadegörelse på sin fotbollsplan för några dagar sedan. För att få stopp på vandalerna har skolan nu rustat upp rejält, berättade vaktmästaren Per Lycklund i en tidigare artikel.

Sedan några dagar tillbaka sitter en splitterny kameraövervakning, som har kopplats ihop med SOS Alarm, uppsatt på skolfasaden.

SOS-operatörerna kan via en datorskärm då upptäcka om någon till exempel klottrar på skolbyggnaden, slår sönder en ruta eller sladdar på gräsytan. SOS-operatörerna kan därefter ropa ut något till vandalerna via ett nytt högtalarsystem, som sitter på fasaden. Jönköpings kommun ska också via en kampanj få bort problemen med skadegörelser.

I dag har Flahultsskolan i Norrahammar, Råslättsskolan, Stensholmsskolan i Huskvarna, Junedalsskolan i Jönköping, Ribbaskolan i Gränna sedan flera år kameror uppsatt på fasaden, men utan det nya högtalarsystemet.

— När en SOS-operatör ser något vid dessa skolor larmar de ett vaktbolag eller polisen. Nu finns möjligheten att direkt gå in och ropa ut till misstänkta att de har blivit sedda. Förhoppningsvis hindrar det från att någon begår brott, säger kommunens säkerhetssamordnare vid räddningstjänsten, Carina Västerek.

Attarpsskolan nya system har dock inte behövt användas.

Vem betalar för kameraövervakningen och vad kostar det?

— Jag har ingen uppfattning om den exakta kostnaden för det kan skilja från fall till fall. Kostnaden sköts via tekniska kontoret och läggs på hyran av aktuell skola.

Vem beslutar om vilka som får övervakning eller inte?

— Ansökan skickas in till Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen} som tar beslutet och Attarpsskolan är således först ut i Jönköpings kommun, men jag tror att fler kan komma att följa efter.