Slottsvillan är en av flera aktörer som går på knä när det rasar för hotellnäringen: ”Många ser inget ljus i tunneln”

Det krävs nerver av stål för att kunna driva ett hotell mitt i en brinnande pandemi. I våras rasade bokningsläget ner i botten för många och nu ser det ut som att historien är på väg att upprepa sig.

Färska siffror från branschorganisationen Visita visar att hotellnäringen har tappat hela 75 procent av intäkterna de senaste veckorna jämfört med samma period förra året.

Michaela Ullmark, delägare och vd till hotell- och konferensanläggningen Slottsvillan i Huskvarna, bekräftar den dystra bilden:

– Pandemin har slagit hårt mot oss, inte minst eftersom vi är relativt nyöppnade, säger hon.

Tillsammans med sin man Christian Ullmark, tillika delägare i verksamheten, bestämde Michaela sig tidigt för att försöka vända situationen till något positivt.

– Istället för att ha öppet Slottsvillan som ett hotell tog vi beslut om att hyra ut slottet till privata sällskap. Kampanjen slog väl ut och sommaren och hösten har sett ganska bra ut för vår del, vilket vi är väldigt tacksamma för.

Men även om konceptet har inneburit att verksamheten har kunnat rulla på till viss del har året även kantats av tuffa beslut:

– Som egenföretagare är man ansvarig för andra människors livssituation. Att behöva göra sig av med personal har känts otroligt tufft. Men våra händer är bakbundna, säger Michaela Ullmark.

Nu försöker verksamheten anpassa sig till den nya perioden av ökad smittspridning och hårdare restriktioner.

– Det känns som att vi är tillbaka på samma ställe som i våras. Men jag och min man förstod att det här skulle ske och vi har därför valt att delvis hålla stängt för att istället utveckla företaget och renovera, säger hotell-vd:n.

Det är vågat att satsa mitt i en pandemi?

– Ja, men är man en ung och galen entreprenör så stoppas man inte av en pandemi. Det finns bara två val och det är att ge sig eller springa. Och vi har valt att springa.

Vad anser du om det nya alkoholförbudet som säger ingen alkohol efter 22.00?

– Jag tycker överlag att hotell- och restaurangbranschen har blivit hårt utsatta på grund av olika restriktioner, och det är klart att det känns orättvist när man kollar på hur det får fungera i exempelvis butiker och bussar.

Vad hade du velat se för alternativa lösningar för er bransch?

– Jag tycker att det hade varit bättre att låta oss stänga helt under en period och försöka låta det här blåsa över. Men det är som det är. Vi försöker följa de restriktioner som finns och man får ju bara tro, hoppas och be att de ger någon effekt. För jag och många andra i den här branschen går på knäna just nu. Många ser inget ljus i tunneln.

FOTNOT: Tidningen har varit i kontakt med flera andra lokala hotellaktörer som har avböjt att medverka.