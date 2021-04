SMHI:s dubbla vädervarning: Risk för gräsbrand och snösmocka

Det ser ut som att Jönköpings län kommer få sig en rejäl snösmocka under söndagen. Det kan vara svårt att tro då det är soligt vårväder under lördagen. SMHI har varnat för att det är en förhöjd risk för gräsbrand. Men den risken försvinner under söndagen.

– Det är verkligen kontraster hos er. Det kan komma fem centimeter snö över Jönköpings län och man ska vara beredd på att det kan komma rejält med snö periodvis, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på väderföretaget Storm.

På söndagskvällen och natten mot måndag kan det dessutom bli temperaturer under nollan.

– Snön kan ligga kvar under natten men sen kommer det troligen regna bort under måndagen.

Det riktigt sköna vårvädret kommer däremot att dröja.

– Det ser ut som att ni får vänta lite till vårvärmen, säger Josefine Bergstedt.