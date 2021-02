Smittskyddsläkarnas förklaring efter torsdagens märkliga covid-siffror: ”Vi har ingen uppåtgående trend när det gäller dödsfall”

Under torsdagen stack Region Jönköpings län ut då man procentuellt låg högt gällande andelen dödsfall i förhållande till övriga landet. Fem nya dödsfall hade nämligen rapporterats in för hela landet, varav tre i Jönköpingsregionen.

Smittskyddsläkare Malin Bengnér sitter upptagen när tidningen söker henne, men svarar via mejl på frågorna.

”Jag kan inte svara på detta med säkerhet, men det går inte att jämföra nationella och regionala siffror dag för dag i realtid då den nationella statistiken släpar efter ganska mycket”, skriver hon till svar på frågan om varför hon tror att Jönköpingsregionen stack ut bland de övriga regionerna i landet.

När tidningen når biträdande smittskyddsläkare David Edenvik förklarar han att det handlar om så små tal att det är svårt att göra någon bra jämförelse. Precis som Malin Bengnér säger tror han också att det kan finnas en viss fördröjning av inrapporteringen.

– Jag tycker snarare att det låter som den totala mängden dödstal inrapporterade i Sverige just den dagen var låg. Det brukar ligga runt ett 20-tal. Vi har ingen uppåtgående trend när det gäller dödsfall kopplade till covid-19 i vår region. Där ligger det ganska stabilt, förklarar David Edenvik.

Under det senaste dygnet stack Jönköpingsregionen inte ut i statistiken då endast ett dödsfall hade rapporterats in och att detta ska ha skett i Eksjö.

– Nu har jag mest koll på dödsfallen kopplade till sjukhuset och vet inte om det till exempel rapporterats in något från något äldreboende. Men just nu är andelen dödsfall där kopplat till covid-19 liten. Vi vet att den här statistiken kan skilja sig från dag till dag. Samtidigt har vi ett stort tryck på sjukhuset och Iva i vår region om man ser per capita. Där sticker vi ut när det gäller personer som ligger på sjukhus för covid. Trycket är särskilt stort på Iva, säger David Edenvik.

Som många kanske kan tro så är det dock inte just på intensivvårdsavdelningarna som de flesta dödsfallen på grund av covid-19 sker. Det sker fler dödsfall på vårdavdelningarna än på Iva.

– Det beror på att de allra sköraste och svårt sjuka inte klarar av att läggas in på Iva. Många har svåra underliggande sjukdomar och då blir de kvar på vårdavdelningarna och det blir där de dör, inte på Iva, förklarar David Edenvik.