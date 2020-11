Södraspelare blixtinkallad till viktiga U21-landskamperna

Sveriges U21-landslag har häng på en EM-plats. Med två matcher kvar att spela ligger laget trea, bara en poäng efter tvåan Irland och ettan Italien.

Till samlingen inför matcherna mot just Italien och Armenien tvingades Hjalmar Ekdal, August Erlingmark, Adam Hellborg, Svante Ingelsson och Tim Rönning att kasta in handduken. Förbundskaptenen Claes Eriksson har kallat in fem nya varav en är J-Södras inlånade spelare Pavle Vagic.

Vagic som är inlånad från Malmö FF den här säsongen har tidigare inte gjort några U21-landskamper.

Vagic har varit given i J-Södras startelva förutom då han missade några matcher på grund av en skada. Men han har kommit tillbaka och spelat 90 minuter i de två senaste matcherna.

U21-landskamperna spelas mot Armenien den 13 november och mot Italien den 18 november.