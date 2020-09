Sopsaltning för cyklister kan försvinna i vinter: ”Vi måste ifrågasätta vad vi gör för pengarna”

Inom ramen för tidigare kommunprogram gavs tekniska kontoret uppdraget att påbörja ett försök med sopsaltning i Jönköping. Det är en vinterväghållningsmetod för gång-och cykelvägar som möjliggör ett ökat nyttjande även under vintermånaderna.

Försöket påbörjades vintersäsongen 2014–2015 med sträckan Bankeryd till Piren. Vintern därpå sopsaltades även hela Vätterstranden bort till Huskvarna.

En utvärdering som kommunen nu har tagit fram visar att en större andel väljer cykel under vintermånaderna tack vare sopsaltning, än där denna metod inte nyttjas som vinterväghållningsmetod. Spridningen är dock relativt hög, då ökningen varierar med mellan 10 och 45 procent. Ökningen, omräknat till antal exempelcyklister som pendlar till och från arbete varje dag under de tre vintermånaderna, motsvarar mellan 20 och drygt 100 personer dagligen med en mittpunkt på 66 cyklister per dag.

Kostnadsbilden under den period försöket pågått har också varierat. Det som framförallt driver kostnaden, enligt rapporten, är antalet insatser som behövs, och det drivs utifrån faktorer såsom nederbörd och temperaturskiftningar.

Den genomsnittliga kostnaden för insatserna uppgår årligen till knappt 1,24 miljoner kronor.

Utifrån tidigare jämförelser, både inom den egna kommunen, men också med andra kommuner där sopsaltning sker, uppskattas merkostnaden mot vanlig vinterväghållning vara fyra till fem gånger dyrare.

Med detta som grund är koalitionen positiva till att fortsätta med sopsaltning i kommunen.

– Vi ser att det har gett goda resultat så vi kommer att fortsätta med sopsaltning längs samma sträcka som tidigare. Det kan även bli aktuellt att pröva metoden på fler huvudcykelstråk i kommunen framöver, säger Lynn Carlsson, ordförande i tekniska nämnden.

– Vi märker att cyklister känner sig trygga där det är sopsaltat och vi vill ju uppmuntra cykling, inte minst i dessa coronatider, tillägger hon.

Även Cykelfrämjandet i Jönköping är positivt inställda till sopsaltningen och dess effekter på cyklandet under vintermånaderna.

– Det har blivit en stor förbättring sedan kommunen började sopsalta och vi har inte haft några olyckor på den aktuella sträckan, säger Irene Roman, ombud för Cykelfrämjandet i Jönköping.

– Det är många Bankerydsbor som cyklar hela vintern tack vare att cykelvägen in till Jönköping är sopsaltad, fortsätter hon.

Förutom risken att kana omkull på grund av sanden eller rullgruset finns det andra avigsidor med den gamla traditionella halkbelkämpningen, mena Irene Roman.

– Eftersom det har blivit vanligare att lägga ut en vassare typ av grus har antalet punkteringar accelererat, säger hon.

Kristdemokraterna och Moderaterna anser däremot att man bör lägga ner sopsaltningen i kommunen.

– Vi kan se att antalet cyklister ökar både längs det här stråket som vi har sopsaltat, men också på andra platser i Jönköping. Vi kan alltså inte se att det är sopsaltningen som har bidragit till den här ökningen, säger Hanns Boris (kd), andre vice ordförande i tekniska nämnden.

Han fortsätter:

– Det är en ganska stor investering man gör med sopsaltning. Där måste vi ifrågasätta vad vi gör för pengarna. När vi inte kan se att vi får en effekt av det så måste vi fundera på om vi kan göra något annat för de här pengarna.

Vad har ni för förslag?

– Vårt förslag är att man ska göra åtgärder som gynnar hela cykelnätet. Man vet exempelvis att antalet cykelolyckor på vintern ofta sker vi vid korsningar och andra platser där cykelbanorna möts. Det är för att det ligger rullgrus på dem. Där ser vi att man skull kunna ha en mer frekvent upptagning av grus vid behov, säger Hanns Boris och fortsätter:

– Vi föreslog att man skulle kunna utreda vad det här skulle kosta, men det röstade koalitionen nej till. De vill inte se vad det finns för alternativ, och det beklagar vi. Vi tycker att det vore bra att jämföra effekter och kostader med varandra, mellan olika metoder. Vi vill säkerställa att vi lägger pengar på rätt grejer.

Enligt Hanns Boris har en liknande undersökning av sopsaltning gjorts i Stockholm där det har visat sig att vädret har en stor betydelse för cyklandet.

– Är det tio minusgrader väljer fler att ta bilen eller åka buss, oavsett om vägen är sopsaltad eller inte, säger han.

Vad tror du att det ökande vintercyklandet, som man kan utläsa av rapporten, beror på?

– Vi ser att ett ökat antal cyklister har börjat använda vinterdäck de fem senaste åren. Det ser vi mer som en bidragande faktor till ett ökat vintercyklande än sopsaltningen.