Spira planerar att öppna redan efter nyår: ”Vi har räknat på olika scenarier”

På måndagen skickade Spira ut ett pressmeddelande om vårens föreställningar och konserter. Redan den 6 januari planerar Smålands musik och teater att arrangera trettondagsoperan A night at the opera. Detta efter att de i mitten av november beslutade att stänga ner all verksamhet fram till årsskiftet.

– När vi beslutade att vi skulle stänga ner så var det året ut. Då är nästa konsert den 6 januari. Men vi vet såklart inte hur läget kommer vara. Om läget är som det är nu så kommer vi inte att kunna genomföra den, säger Maria Waldenvik, som berättar att det är två hinder i de nuvarande restriktionerna:

Den första är att det är ett förbud mot allmänna sammankomster på fler än 8 personer. Den andra är de lokala restriktionerna om att inte gå på teater.

– Vi har räknat på olika scenarier. Vi har haft föreställningar inför 50 personer i publiken nu under hösten. Så vi är väl inövade med de säkerhetsåtgärder som krävs. Det handlar om avstånd, handsprit och plexiglas för personal, säger Maria Waldenvik och tillägger att det har gått bra att genomföra föreställningar, trots restriktionerna.

– Men såklart längtar vi efter att vi kan få genomföra föreställningar i full skala.

Ett definitivt beslut om nyöppning kommer att tas senare i december.

På tisdagen släpps också biljetter till vårens föreställningar, bland annat Annika Norlin tillsammans med Jönköpings sinfonietta, men också höstens musikal She loves me, som beskrivs som en "förförisk feelgood".

– Det känns oerhört lustfyllt i dessa tider att ha något som She loves me att se fram emot och att jobba med. Den är en liten pralin. Intensiv och rolig, med högt tempo. Snyggt kommer det att bli också, säger regissören Roine Sönderlundh i pressmeddelandet.