Stafetten: Jönköpingskocken om vägen från idé till succé: ”Det har gått väldigt fort”

I förra veckans Stafetten träffade vi eventkreatören och stylisten Katrin Bååth som valde att lämna över stafettpinnen till kocken och egenföretagaren Johan Salestam med följande motivering:

– Det skulle vara väldigt intressant att få veta mer om hans framtidsdrömmar, vad han gör vid sidan av sitt jobb och vad har han gjort tidigare. Jag vill lämna över stafettpinnen till en person som inte befinner sig i min vanliga sfär och som verkligen inspirerar mig.

***

Det är lunchtid när tidningen besöker Stuk på Lantmätargränd i Jönköping och bageriet är nästintill fullsatt. Doften av nybryggt kaffe och nygräddad pizza slår emot en när man kliver in genom entrédörrarna.

Det har gått ganska exakt tre år sedan Johan Salestam och hans kollega Andreas Roman bestämde sig för att satsa på ett eget ställe med ”riktigt gott kaffe” och ”goda bullar”.

– Tre år! Det känns knappt som ett, säger han när vi slår oss ner på kaféets uteservering.

– Det har gått väldigt fort och den här platsen har verkligen levt sitt eget liv. Vi hade aldrig någon vision om att vi skulle bli ett stort ställe, fortsätter han.

I dag består företaget av ett team på tio personer och lika många extraanställda.

Men vi tar det hela från början.

Jönköpingskillen Johan Salestam började sin bana inom restaurangbranschen med en fyra veckors lång praktikplats på Den Småländska kolonin med Tommy Myllemäki som mentor. Hans envishet och känsla för detaljer föll stjärnkocken i smaken och innan han visste ordet av det var han Myllemäkis medhjälpare under matlagningstävlingen Bocuse d’Or i Frankrike.

– Jag hade ju inte så mycket erfarenhet, men jag försökte göra allting väldigt bra och det tror jag att han värdesatte högt, säger Johan.

Hur kändes det att få den möjligheten?

– Det var stort. Sista året i skolan var jag bara på plats tre gånger. Resten av tiden gick åt att tävla. Först var det Sverigeuttagning, sedan Europauttagning och efter den VM i Lyon. Det blev min skola, så som jag ser det. Jag lärde mig otroligt mycket av att stå och nöta så mycket och så länge med någon som är så duktig.

Därefter har karriären gått spikrakt uppåt. Nyss fyllda 20 år fick han tjänsten som kökschef på Huskvarna Stadshotell och därefter gick han vidare till den då nyöppnade restaurangen Sjön. Där träffade han Andreas för första gången. De ansvarade för köket tillsammans och upptäckte snart att de tänkte likadant.

Men efter en tid började Johan känna sig rastlös. Han beskriver det som att han stod och trampade på samma ställe.

– Jag kände att jag var tvungen att göra något annat för att hitta ny inspiration.

En långresa till Sydamerika trodde han skulle bli lösningen – men tiden i värmen stannade vid semester, och när Johan kom tillbaka till Sverige kände han sig fortfarande lika vilsen.

Det är inte bara hur vi jobbar tillsammans, utan också hur vi väljer att se på livet, på musik och på kaffe

I samma veva hörde Andreas av sig och tyckte att de borde jobba tillsammans igen.

– Där och då insåg jag att det är få människor som jag verkligen har tyckt om att jobba med så mycket som med Andreas. Det är inte bara hur vi jobbar tillsammans, utan också hur vi väljer att se på livet, på musik och på kaffe.

Vännerna började spåna idéer och var överens om att Jönköping saknade en plats med riktigt bra kvalitetskaffe.

– Det var vårt första frö. Vi kände att vi ville skapa ett ställe som vi själva skulle vilja gå till. Och om man skaffar bra kaffe så måste man också ha något gött till kaffet. Då behöver man ha goda bullar – och då måste man ha en bageriugn. Och har man en bageriugn och är lite rastlös så kan man även baka pizzor. Och har man pizza så kanske man också vill ha vin och öl på menyn. Sedan har det bara utvecklats och blomstrat.

Intresset för mat, och vad det kan frambringa hos människor, har funnits med Johan sedan barnsben, berättar han.

– Jag minns att jag som väldigt liten tyckte att det var kul att rosta bröd på morgonen och se hur det gjorde mamma glad. Jag tror att det var den biten som startade det – jag fastnade för att göra något som ledde till att någon annan blev glad.

Vi vill göra allt vi redan gör fast hela tiden lite bättre.

Var ser du Stuk om fem år?

– Både jag och Andreas har tankesättet att man vill gräva där man står, istället för att tänka att gräset är grönare på andra sidan. Vi vill försöka utveckla det vi redan har och göra det bättre. Vi vill bygga långsiktigt och få med hela teamet på den resan. Vi vill göra allt vi redan gör fast hela tiden lite bättre. Bullarna ska bli lite godare, brödet lite bättre, servicen lite vassare och så vidare.

Vilka är dina styrkor som chef?

– Jag var endast 20 år när jag fick min första chefstjänst. Då gick jag in med inställningen att det här är ju skitenkelt. Det är bara att tala om för de andra vad de ska göra och så gör de det… Men så funkar det givetvis inte.

– Min styrka är nog att jag fick lära mig det där väldigt tidigt och att jag insåg hur viktigt det är att se varje person som en individ med egna styrkor och svagheter. Man kanske inte kan prata med person a på samma sätt som man pratar med person b. Jag försöker ta mig tid att sitta ner med våra anställda och känna in vad de inspireras av och samtidigt vara drivande så de känner att de kan utvecklas på den här platsen. Drömmen är att man inte ska se det här som en vanlig arbetsplats utan med som en plats som är rolig att vistas på.

Vi har våra stamgäster att tacka för att vi har klarat oss så pass bra.

Det har varit ett annorlunda år. Hur har ni påverkats av pandemin?

– Vi har, precis som alla andra, känt av det. Vi har våra stamgäster att tacka för att vi ändå har klarat oss så pass bra som vi har gjort. Man känner att det är många som har ställt upp genom att komma hit och handla bara för att stötta. Det är otroligt fint att det finns människor som bryr sig så mycket om oss, och som inte vill att vi ska gå under.

– I vanliga fall får vi mer och mer att göra för varje månad som går, men när coronan kom så sjönk verksamheten något och sedan har det stannat kvar där. Men vi har haft tillräckligt mycket att göra för att slippa känna oro.

Vad är det roligaste med att driva den här verksamheten?

– Att få arbeta med så många duktiga människor och att vi får träffa alla gäster som kommer hit. Det gör att vi kan fortsätta att utvecklas som företag. Vi gillar att tänka på helhetsupplevelsen – allt från hur högtalarna är placerade, till doften i lokalen, till känslan när man äter.

Johan berättar att en av de största utmaningarna för hans del är att släppa jobbet emellanåt.

– Svårigheten är att stänga av och låta bli att pilla i saker – att bestämma sig för att: ”nu är jag ledig”.

Johans säger att han strävar efter att hitta en bra balans i sin vardag där inte helgen ska vara målet.

Jag gillar att kunna skärma av mig på fritiden.

Det senaste året har han och hans sambo haft ett jätteprojekt i att göra om en sommarstuga i Bunn till ett åretruntboende.

– Det är långt till närmsta granne och vi har bara en massa tallar runt tomten. Jag gillar att kunna skärma av mig på fritiden, eftersom det är full fart på jobbet. Det är nog en sak som inte så många känner till om mig – att jag trivs väldigt bra när jag får vara ensam.

Ett mål utanför jobbet, berättar han, är att bli självförsörjande på grönsaker nom två år.

– Jag är väldigt bra på att snöa in på saker. Just nu är det husrenovering och grönsaksodling.

Lämnar över stafettpinnen

Slutligen har det blivit dags för Johan att lämna över stafettpinnen till den person som han vill läsa om i nästa veckas stafetten-intervju. Valet faller på fotografen Björn Ceder.

– Det är en ödmjuk och fin person som är otroligt skicklig på det han gör. Men eftersom han är just väldigt ödmjuk är det inte så många som vet vem han är. Det är en riktig diamant som förtjänar ljus på sig, motiverar han.

Fakta om Johan Salestam:

Ålder: 29 år.

Yrke: Kock och egenföretagare.

Familj: Sambon Ida, hunden Junie och katterna Alfons och Theodor.

Bor: Bunn.

Intressen: Husrenovering, odling, musik och promenader i naturen.

Läser just nu: Breaking the habit of being yourself av Doctor Joe Dispenza.

Ser på tv: Gärna svenska serier såsom Bron och Älska mig.

Beskriver sig som: Lojal, envis och perfektionist.

Inspireras av: Människor som vågar tänka utanför normen. Människor som drivs av att hitta ett lugn i att göra det de tycker om.

Något som inte så många känner till: Tycker om att vara själv.