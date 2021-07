Starkt KD-förtroende för Ebba Busch i Jönköping – trots förtalsdom och kängan kring snabbtåget: ”Har fullt förtroende för Ebba”

I fredags erkände Kristdemokraternas partiledare, Ebba Busch, grovt förtal i samband med den omskrivna husaffären.

Upprinnelsen var ett Facebook-inlägg där partiledaren pekade ut motpartens juridiska ombud som kriminell. För att inte ärendet skulle gå till en rättegång valde Ebba Busch att skriva på ett strafföreläggande, som resulterade i ett bötesbelopp på 60 000 kr. Tidigare har Ebba Busch argumenterat för att lagstiftningen kring förtal på sociala medier bör skärpas, men partiledaren menar att hon i detta fall anser sig vara oskyldig och att hon inte haft fel i sak.

— Jag hade gärna prövat detta i en rättegång men gjorde bedömningen att den tiden har inte jag. Vi har en regeringskris och ett Sverige med betydligt större problem än upprättelsen av min personliga heder, sa hon i söndagens Agenda i Svt.

Jönköpings län är ett starkt fäste för Kristdemokraterna, och trots att partiet totalt märkt av en marginell minskning i antalet medlemmar i distriktet, så har man ökat från 713 medlemmar vid årsskiftet 2018/2019 till 740 i juli 2021 i Jönköping.

När JP/Jnytt når kommunalrådet Andreas Sturesson under måndagen säger han att han inte sett partiledarens framträdande i Agenda under gårdagen, men lovar att återkomma när han satt sig in i ärendet.

Någon som följt delar av processen är Hanns Boris, kommunalpolitiker för KD i Jönköping. Och han beskriver förtroendet för partiledaren som orubbat.

— Jag har fullt förtroende för Ebba. Detta är en juridiskt svår djungel att gå i, det finns inga prejudikat i dagsläget. Det är mycket möjligt att hon hade blivit friad i en rättegång.

Hur ser du på hennes förklaring?

— Informationen om det juridiska ombudet var känd sedan innan, och det var inget nytt för min del. Det är en helt annan sak om informationen inte hade varit spriden tidigare.

Och han menar att det just nu kan vara fråga om förtalsbrott, men denna gång med Ebba Busch som målsägande.

— Om det nu är förtal att berätta på sociala medier att någon blivit dömd för brott så sprids i detta nu enorma mängder förtal mot Ebba. Det blir en väldigt konstig situation.

Mia Frisk (KD) är regionsstyrelsens ordförande och sitter i partistyrelsen, som under ett extrainsatt möte i fredags enhälligt kom fram till att förtroendet för Ebba Busch står fast.

Du ser inga problem i att en lagstiftare själv bryter mot lagen?

— Jag tycker att det var ett klokt beslut som Ebba tog, att skriva på ett strafföreläggande. Har man gjort fel så får man sona för brottet, och det gör hon nu genom att erkänna och betala böter.

Samtidigt påpekar hon att hon inte tycker att hon gjort fel. Hur tror du att det påverkar förtroendet för rättsväsendet?

— Man ska följa svensk lagstiftning, sen vill jag inte kommentera det vidare.

I studion under gårdagens Agenda fanns också Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. De båda partiledarna gav sin syn på frågor där partierna delar åsikt.

— Men som Kristdemokrat ser jag inte hur vi kan ha ett samarbete med Sverigedemokraterna, däremot kan vi göra upp i sakfrågor. Jag tycker heller inte att de ska ha ett inflytande över budgeten. Man kan ha ett allmänt hyfs mot demokratiskt valda partier utan att för den sakens skull samarbeta.

Under söndagen höll även Ebba Busch ett tal på den digitala Almedalsveckan. I talet kritiserade hon de rödgrönas planer på bygga höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Tågen är tänka att passera Jönköping, och här är partiledaren och Mia Frisk av olika åsikter.

— Vi är ett stort parti och inom det har vi olika syn i vissa frågor. Men jag tycker att det är viktigt att Sverigeförhandlingen fullföljs. Det är inte bara nya stambanor det är frågan om, utan väldigt många nya bostäder längs vägen, säger Mia Frisk.