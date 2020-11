Stefan Löfvens nya vaccinbesked – ska finnas doser till alla i Sverige

Enligt avtalet får Sverige tillgång till 4,5 miljoner doser av Pfizer/Biontechs vaccin, som räcker till 2,3 miljoner personer, vilket motsvarar ungefär antalet personer över 65 år i Sverige, berättar statsminister Stefan Löfven (S) på en digital pressträff på tisdagen.

Avtalet om amerikanska Pfizers vaccin är det tredje efter tidigare överenskommelser med svensk-brittiska Astra Zeneca och belgisk-amerikanska Janssen Pharmaceutica. Totalt täcker avtalen behovet för hela Sveriges befolkning.

Enligt socialminister Lena Hallengren (S) är EU också god väg att teckna avtal med amerikanska Moderna, som nyligen offentliggjort preliminära resultat som indikerar att bolagets vaccin, liksom Pfizers, ger ett mer än 90-procentigt skydd mot covid-19.

- Även om det finns flera lovande kandidater har ännu inget vaccin godkänts. Regeringen är därför beredd att teckna fler avtal. Vi vill undvika att satsa på bara en vaccinkandidat som kanske inte kan användas. Vi vill sprida risken och är därför redo att köpa in mer än vad som kanske behövs i slutändan — man kan se det som en sorts försäkring, säger Lena Hallengren.

Vaccinläget ser mycket lovande ut, enligt vaccinsamordnare Richard Bergström. Godkännande av vaccinen kommer från EU:s läkemedelsmyndighet tidigast i januari.

- Även de leveransavtal som tecknats har volymer av vacciner redan från januari. Alla måste vara beredda att börja vaccinera från januari. Det kan bli så att det kommer några hundratusen doser i månaden under våren, säger Richard Bergström.

De prioriterade grupperna står enligt Folkhälsomyndigheten fast: personer över 70 år, de som tillhör någon annan riskgrupp samt personal inom vård och omsorg. Unga och friska personer kan få vänta på att vaccineras.

Att genomföra vaccinationerna kommer kräva mycket arbete och ta tid, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

- Det är ingen enkel process att distribuera olika sorters vacciner, varierande volymer, olika krav på kylförvaring, och med olika biverkningar, säger han.

Johan Carlson påpekar också att vaccinationen i första läget är till för att skydda de utsatta, och att det kanske inte får stort genomslag på smittspridningen förrän efter ett år eller mer.

- Det finns all anledning att ligga kvar med åtgärderna, och att ställa in sig på att det kommer ligga kvar åtgärder under lång tid, säger Johan Carlson.

– Att det en dag kan finnas vaccin betyder inte att vi kan sänka garden i dag. Det vore ett ödesdigert misstag, fyller Stefan Löfven i.