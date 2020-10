Stina fick nog och flyttade ut efter mardrömsnatten: ”Jag tände lyset och bara skrek”

En fruktansvärd stank. Ett hål under diskbänken. Trasiga plastpåsar. Nattliga prasslande ljud från köket. För många är det som Jönköpingsbon Stina Johannesson upplevde i somras en ren mardröm.

Stina hade bott tillfälligt i Skåne under våren, men på grund av pandemin blev det dags att flytta tillbaka till lägenheten på Ekhagen tidigare än planerat. Stina Johannesson hade hyrt ut lägenheten i andra hand och så fort hon kom hem märkte hon att något var fel.

– Jag märkte att det stank jättemycket i lägenheten, och fönstret stod öppet. Den som hyrde lägenheten hade inte sagt något, men när jag ringde upp sa den att den hade märkt någon typ av hål under diskbänken. Och någon plastpåse hade gått sönder, som att kanske en mus hade gnagt på den, berättar Stina Johannesson.

Hyresgästen hade avfärdat de mystiska tecknen, men Stina blev misstänksam. Framförallt stanken gjorde att hon hörde av sig till sin hyresvärd. Lukten förklarades bero på soporna i skåpet under diskhon, och Stina blev lämnad i lägenheten igen. Hon gjorde rent överallt, men lukten fanns kvar.

– Sen började jag höra på natten hur det prasslade i påsarna. Jag trodde det var möss.

Stina Johannesson tillkallade då Anticimex, som bedömde att möss kunde ha tagit sig in via ett igentäppt gjutjärnsrör som fanns kvar i utrymmet under handfatet sedan huset byggdes. Hon fick musfällor, men de gav ingen fångst.

– Jag började ana att det var råttor. Jag var livrädd. Nu kommer de ta sig ut i köket, tänkte jag.

Sent en kväll hörde hon nya ljud från köket.

– Det låter nästan som att dörren under diskbänken öppnas. Två dunsar. Jag går dit, tänder ljuset – och skriker. Där sitter ju en råtta på diskbänken. Då flyttade jag hem till mina föräldrar.

Samtidigt hade hon fått råttfällor, och åtminstone två råttor fastnade i dem. Råttan på diskbänken fastnade dock aldrig, och Stina tror att den kan ha hoppat ut från det öppna fönstret.

Med råttproblemet fastställt agerade hyresvärden. Köket helrenoverades medan Stina bodde hos sina föräldrar. Nu har Stina Johannesson flyttat tillbaka, men hon är fortfarande rädd att råttorna ska komma tillbaka.

– Jag är typ traumatiserad av den här händelsen. Så fort jag hör grannarna är jag säker på att det är råttorna igen. De har täckt hålet med cement, men det senaste jag hörde var att de kan ta sig igenom den på ett år eller så. Nu har jag hört att grannen ovanför har fått problem, och jag har hört att folk vill flytta härifrån.

