Stor fastighetsaffär gjord – kända herrgården såld för 16 miljoner: ”Det känns bra att göra ett avslut”

Riddersbergs herrgård ligger vid Rogbergasjön och består av en huvudbyggnad, två flyglar, ett värdshus och ett gårdshus vid sjön.

Gunnar och Margareta Järvhammar ägde familjekoncernen Fastighets AB Lustgården och började bland annat med att renovera de gamla husen på Kålgården. Verksamheten expanderade till Malmö och Stockholm och bolaget byggde bland annat Munksjöstaden tillsammans med Tommy Fritz, Tosito. Lustgården B byggde också Solåsens affärsområde.

De köpte och totalrenoverade herrgården år 2008 och bodde där så länge de levde. Margareta Järvhammar avled i mars 2017 och Gunnar Järvhammar i juni 2018.

– Det känns bra att göra ett avslut för det är en väldigt jobbig process, säger Niklas Järvhammar.

Den nye köparen Christian Ödén vill inte berätta vad han har för planer för herrgården och han vill inte medverka i tidningen. Christian Ödén är vd i Lero Fastigheter AB och det är det bolaget som har köpt Riddersberg. Han är också fastighetsansvarig på Vätterbygdens Byggnads AB, ett av de största bostadsbolagen i stan med cirka 1 500 lägenheter.

Herrgården byggdes under åren 1860 till 1861 och har under årens lopp haft flera olika ägare. Under en period ägde Jönköpings landsting herrgården och under åren 1979 till 2002 arrenderade den kände lokale konstnären Calle Örnemark lokalerna.

Där skapade Calle Örnemark träskulpturer av rivningstimmer och hans verk ”Det indiska reptricket” och ”Skeppet Bounty” gjorde Riddersberg till stort turistmål på 1980-talet. Rekordet var 1984 då det kom 118 turistbussar till gården på en enda dag och där turisterna också fick möta konstnären själv iklädd blåställ.

Från februari 2011 till augusti 2015 drev Sven Edelönn Riddersbergs värdshus.