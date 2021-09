Stor fotbollsglädje i Tenhult när Kabecupen kunde genomföras igen – hundratals barn deltog: ”En fantastisk känsla”

Efter att cupen ställdes in 2020 när pandemin slog till hade Tenhults IF i år hoppats kunna genomföra den under sommaren. Men det slutade med att man sköt fram den till september – och på lördagen var det dags för fotbollsfest på Kabevallen igen.

– Det känns jätteskönt, det är en fantastiskt känsla att äntligen kunna genomföra cupen, säger Mattias Fejes.

– Främst för barnens skull, som ju inte kunnat spela cup på så länge. De yngre barnen har ju knappt spelat matcher eller cuper alls, så att de får känna glädjen över att få gå ut och spela fotboll och ha roligt tillsammans, och få med en medalj hem efteråt och få känna sig som vinnare – det känns jättebra.

Totalt 188 lag med barn från sju till nio år deltog. Vilket, trots pandemin, är 10 fler lag än 2019 då cupen arrangerades senast. Lagen kom från 32 olika föreningar.

Tenhults IF hade dessutom tillstånd från polisen att ha två sektioner med åskådare på Kabevallen, där varje sektion fick ta in 600 personer. Då hälften av lagen spelade på förmiddagen och hälften på eftermiddagen innebär det alltså att totalt 2 400 personer fick vara på plats för att se matcherna under dagen.

– Det har skapat lite merarbete för det är vissa regler kring det, säger Mattias Fejes och förklarar att man bland annat hade sju ingångar och att varje lag fick en viss ingång nära planen, så att man inte samlades på samma ställe.

I klubbstugan hade man också delat upp så att den ena sektionen hade tillgång till övervåningen, medan den andra fick hålla sig på nedervåningen.

Att driva en så stor apparat som Kabecupen kräver mycket engagemang från medlemmarna, och det finns det gott om i föreningen, säger ordföranden. Bland annat föräldrar och domare har ställt upp med allt från att sköta parkering till att grilla, stå i kiosken och baka frallor.

Resultatet blev lyckat, enligt Mattias Fejes.

– Det var jättebra stämning. Det har flutit på bra och vi har redan fått massa mejl, sms och samtal direkt på plats att deltagarna tyckte att det var en fantastisk upplevelse och jättebra anordnat, säger han.

– För 7-9-åringarna som deltar är detta en av deras första upplevelser av fotbollen. Funkar allt bra och man har det snyggt och prydligt så blir det en bra upplevelse för dem, och då hoppas vi att det kan så ett frö till livslångt idrottsintresse, genom att de får med sig de här minnena.