Storsuccén: Filippa Curmark från Jönköping gjorde mål i landslagsdebuten

Den svenska överkörningen av Lettland gör att målskillnad med stor sannolikhet inte blir en faktor när kampen om gruppsegern ska avgöras. 7—0 på Gamla Ullevi innebär att Sverige har tre poängs försprång till Island, och dessutom +30 i målskillnad att jämföra med isländska +19, med tre matcher kvar av EM-kvalet.

Island har dock spelat en match färre, och eftersom länderna spelade 1—1 i Reykjavik (och inbördes möten räknas före målskillnad) blir returmötet på tisdag förmodligen helt avgörande för vilka som vinner gruppen.

En sak är i alla fall säker: om Sverige vinner mot Island är förstaplatsen och en biljett till EM 2022 säkrad, oavsett hur det går i resten av matcherna.

Om fajten om förstaplatsen är spännande var matchen mot Lettland, rankat 93:a i världen, allt annat än det. Sverige gick till attack direkt, Hanna Glas tog sig fram till höger om straffområdet och hittade in med ett inlägg till Lina Hurtig som nickade in 1—0 efter 51 sekunder.

Och så fortsatte det. Förbundskapten Peter Gerhardsson vilade flera ordinarie spelare — en småskadad Kosovare Asllani stod över matchen helt och Linda Sembrant, Sofia Jakobsson och Nathalie Björn började på bänken — men de oprövade lettiskorna, de flesta med begränsad erfarenhet från större matcher, hade ändå ingenting att sätta emot.

Anna Anvegård gjorde 2—0 i den tionde minuten efter ett förträffligt kombinationsspel vid straffområdesgränsen; Pauline Hammarlund bakåt till Caroline Seger, Seger på ett tillslag fram till Julia Zigiotti Olme och Zigiotti Olme med en perfekt skarv fram till Anvegård som rullade in bollen i mål.

Olivia Schough gjorde 3—0 tre minuter senare, framspelad av Anvegård, Magdalena Eriksson nickade in 4—0 i den 27:e, på hörna från Schough och Pauline Hammarlund nickade in en hörna från Jonna Andersson till 5—0 strax före paus.

Då var matchen givetvis helt avgjord, och andra halvlek var enbart en fråga om hur många plusmål Sverige skulle kunna samla ihop under kvällen.

Svaret blev sju. Pauline Hammarlund blev tvåmålsskytt när hon nickade in 6—0 tio minuter in i halvleken, och i slutminuterna dundrade Filippa Curmark, i sin första A-landskamp, in 7—0 efter en hörna.

- Fantastiskt kul att få spela sådana här matcher. Jag tycker att vi gör en bra match, säger Pauline Hammarlund till SVT och får medhåll från Julia Zigiotti Olme.

- Jag tycker att vi har full kontroll matchen igenom. Vi hittar många bra ytor och vi gör både spelmål och mål på fasta (situationer). Jag tycker att vi gör en bra match, överlag, säger mittfältaren.

Sverige fick precis den storseger man hade hoppats på inför avgörandet mot Island på tisdag. Men Peter Gerhardsson hade velat se ännu något ytterligare mål.

- Med det övertaget vi har känns det som att det hade varit önskvärt, naturligtvis, om vi hade gjort något mer mål. Men nu har vi elva plusmål på Island och 30 plusmål totalt. Vi har skaffat oss en bra målskillnad, säger förbundskaptenen till SVT.