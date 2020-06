JP och Jnytt storsatsar på studenten och bevakar alla utspring på gymnasieskolorna både under torsdagen och fredagen. Då Jönköpings kommun bestämt att endast två anhöriga per elev får närvara på skolgårdarna under coronapandemin kan du enkelt här se när din släkting eller barnbarn springer ut. Häng med ända fram till helgen med våra fotografer Robert Eriksson och Elin Elderud.