Succé för Kabe-gruppens egen mässa – nu måste fabriken i Tenhult blixtanställa upp till 30 personer för att möta efterfrågan

När den ordinarie husvagnsmässan på Elmia inte blev av ordnade Kabe-koncernen en egen mässa 4-12 september. Drygt 16 400 biljetter bokades och Kabe-koncernen rapporterar nu att det såldes och bokades totalt 613 husvagnar och husbilar, vilket man själva beskriver som en succé.

– Det är det mesta vi gjort på en Elmiaaktivitet, säger Alf Ekström.

Att det endast var Kabe-koncernen som deltog i mässan kan ha bidragit till det goda resultatet.

– Det hjälper ju till, men samtidigt har kunderna valt våra produkter. Och mässan var lite längre tid också, nio dagar i stället för fem som det brukar vara, det tror jag också var väldigt bra, säger Alf Ekström.

Försäljningsresultatet leder nu till att Kabe behöver nyanställa vid fabriken i Tenhult.

– Vi ligger i en höjning, marknaden går fortsatt bra. Vi är lite överraskade att vi de facto fick så bra gensvar av kunder och återförsäljarna och vi behöver skyndsamt trycka upp produktionen. Vi försöker tidigarelägga så mycket som möjligt så vi är i behov av att plocka in folk omgående i produktionen, säger Alf Ekström.

– Vi behöver anställa 20–30 personer i det här läget, men sedan ska ytterligare fler anställas efter nyåret är meningen.

Det man söker är framför allt personal till produktionen, men även produktionstekniker och konstruktörer.

Suget efter att semestra på hemmaplan har varit positivt för husvagns- och husbilstillverkaren i Tenhult. Senast i augusti berättade Alf Ekström för tidningen att företaget dubblat sin omsättning under våren och sommaren. Man hade också anställt 50 personer under andra kvartalet i år. Dessutom planerades för ytterligare 50 nyanställningar under hösten – och där har man redan fyllt upp de flesta platser.

– Vi har redan plockat in folk så egentligen hade vi 10 kvar som vi skulle plocka in av det. Men nu höjer vi det ytterligare, säger Alf Ekström.

Under pandemins inledning förra året fick Kabe säga upp personal, men nu är man i stort sett uppe på samma nivå som före pandemin.

– Och om ett år är det förhoppningsvis högre nivå än tidigare. Vi har återhämtat oss och har en mycket bättre position på marknaden över huvud taget. Det har varit bra försäljning på begagnade enheter också, säger Alf Ekström.

