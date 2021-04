Svenskar distansköper hus på solkusten av Gnosjötjejen Isabella och Ica-Ulf: ”Det är modigt, tycker jag”

Isabella Staberg medger att det var mer än en person som tyckte att hon och hennes affärspartner var tokiga som startade mäklarföretag i somras när covid-19 härjade.

– Folk sa: vänta åtminstone lite till det har lugnat ner sig. Men vi sa: Nej, nu kör vi!

Isabella Staberg var sedan tre och ett halvt år anställd som mäklare på en firma i Marbella.

– Att starta ett företag var inget jag funderat på länge, utan det var nog ett coronabeslut i somras. Min son har börjat förskolan. Man kunde inte gå ut, det var väldigt lite man kunde göra. Det enda som fanns var att jobba. Då tänkte jag "varför inte jobba för sig själv"? Så jag sa upp mig och startade eget med en annan svenska.

Hon är övertygad om att det var Gnosjödelen av henne som plötsligt poppade upp.

– Absolut. Viljan att arbeta hårt och drivet att få bygga upp något och göra det på sitt eget sätt – det kom från Gnosjö.

Isabella såg inte riskerna utan bara utmaningarna med att starta eget under en pandemi med åtföljande ekonomisk kris.

– Jag är inte så rädd av mig. Faktum är att det mest kändes roligt. Det handlade om att utmana sig själv och ta nästa steg. Man måste ju också arbeta ännu hårdare.

Isabella Staberg räknade också med att rätt många av hennes kunder skulle följa med henne från hennes förre arbetsgivare – vilket visade sig vara korrekt.

– Jag kände mig ganska säker att det skulle bli så och det kändes bra. Jag är väldigt trygg med det jag kan och det här är egentligen det enda jag kan. Jag har inga hobbies, jag går inte på gymmet eller något. Det är fullt ändå: jag vill vara en bra sambo, en bra mamma och en bra hundägare. Det finns inte plats för mycket mer, speciellt inte de veckor Paul är i väg och filmar.

Jag frågade Paul: Ska du flytta med mig till Spanien? Han sa: Du är sjuk i huvudet. Jag sa: Okej, vi flyttar i morgon!

Isabella Staberg är sambo och har barn med en av Sveriges mest kända skådespelare, Paul Tilly. Om namnet inte väcker några associationer så gör säkert ansiktet det, eftersom det är han som spelar Ulf i Icas reklamfilmer.

– I år har han spelat den rollen i 20 år. Jag hoppas de kommer att göra något roligt av det. Det märks verkligen när vi rör oss i Sverige eller bland svenskar. Alla känner igen honom, fast de är inte alltid är säkra på varför.

Ica-filmerna spelas in i sjok var sjätte vecka. Därför lämnar Paul Tilly då under en vecka Marbella och flyger hem till Sverige. Annars bor familjen på heltid i Spanien och Isabella och Paul arbetar ihop i mäklarföretaget.

– Han är projektledare. Han är väldigt duktigt på det.

Att de flyttade till Spanien berodde på att Isabella fick ett erbjudande att arbeta som fastighetsmäklare, trots att hon inte hade någon tidigare erfarenhet i branschen.

– Det var tack vare att jag har mina språkkunskaper, lokalkännedom och att jag är rätt social. Jag frågade Paul: Ska du flytta med mig till Spanien? Han sa: Du är sjuk i huvudet. Jag sa: Okej, vi flyttar i morgon!

Det var således ett mycket impulsivt beslut.

– Inte mitt första. Men det blev rätt. Det här är det första stället där jag verkligen känt att jag trivs och vill stanna. Jag trivs väldigt bra med mitt arbete, det är nya saker och nya människor från hela världen hela tiden.

Isabella Staberg har sett en hel del av världen. Hon är född och uppvuxen i Gnosjö, men hennes mamma är spanjorska.

– Det var mina morföräldrar som flyttade till Sverige på 1960-talet. De bor fortfarande i Hillerstorp. Gnosjö var en bra plats att växa upp på. Det var tryggt, man blir jordnära på ett sätt som man kanske inte blir om man växt upp i Stockholm. Jag märker att jag tänker annorlunda än storstadsmänniskor.

Men hon lämnade Gnosjö som 18-åring efter gymnasiet.

– Jag ville ut och resa och det gjorde jag under flera år. Jag bodde ett år i USA och ett år i Australien och tog ströjobb på restauranger och barer. Så jag har verkligen bytt livsstil, jag var nog rätt flyktig av mig. Men sedan fann jag mitt kall och gick all in på det. Nu har vi barn också och då måste man ha en mer stabil tillvaro.

Isabella och Pauls son Milian är snart två år gammal.

– Han är underbar, fast han är i tvåårstrotsen. Allting är en fajt nu och allting är "nej"!

I familjen ingår också två hundar. Det var tur det för den spanska reaktionen på covid-19 har tidvis varit betydligt strängare än något vi har upplevt i Sverige.

– Under tio veckor satt vi i sträng karantän här på grund av covid-19. Vi spelade yatzy om vem som skulle gå ut med hunden, för det var enda chansen att få gå ut. Det var strikt med det också. Paul fick en tillsägelse för att han var ute med hunden för långt från dörren.

Myndigheterna höll via polisen noga koll på alla som rörde sig ute.

– De kollade en varje gång man åkte till affären, kollade kvittot och bagageluckan – jag vet inte om de trodde att man smugglade folk. Så det var strängt. Jag tror inte att det hade fungerat i Sverige. Befolkningen hade inte accepterat det. Lite jobb kunde man göra på nätet, men annars var det veckor av yatzy och Netflix.

Många svenskar har köpt bostäder efter att bara ha sett dem på video. Det är modigt, tycker jag.

Numera är det obligatoriskt att ha munskydd ute och allting stänger klockan 18 utom matvaruaffärer och apotek. Det är ett dråpslag mot den spanska livsstilen.

– Verkligen! Normalt har restaurangerna öppet till klockan två på natten och det är inget konstigt att äta middag vid 23. Affärerna brukade ha öppet till 22, så det är en stor omställning. Munskyddet blir dessutom rätt jobbigt att ha på sig när det är 25 grader varmt.

När pandemirestriktionerna inte kräver att man sitter i karantän, går det trots allt för Isabella Staberg att bedriva mäklarverksamheten.

– Det fungerar för man har bara privata visningar, inte öppna hus som man har i Sverige. Man visar bara en spekulant i taget. Men det har också visat sig att det fungerar bra med dator och videolänk.

Många svenskar har köpt bostäder efter att bara ha sett dem på video.

– Det är modigt, tycker jag. Pandemin har gjort att folk har förstått hur mobil man kan vara och jobba var som helst. Då är det skönt att sitta och jobba här i solen.

Hon trivs väldigt bra med arbetet som passar hennes personlighet.

– Jag är väldigt social och har mycket energi och det fungerar för mig att ingen dag är den andra lik. Ibland representerar man köparen, ibland säljaren. Ibland handlar det om objekt för tio miljoner euro, ibland är det små lägenheter. Ofta får man nära relationer till sina kunder. Det tycker jag är kul.

Att slå sig ner i Spanien var alltså ett spontant beslut. I efterhand känns det dock självklart.

– Jag hade ju språket med mig hemifrån och det är ändå rätt nära till Sverige. Innan coronan gick det tolv flygningar varje dag, så man kunde snabbt komma hem om det behövdes. Man har ju vänner och familj i Gnosjö, det är inget som försvinner eller som man glömmer.

Det är dock Marbella som är hemma för Isabella och hennes familj och hon blir en smula lyrisk när hon talar om sin nya hemort,.

– Jag känner inte behovet av att resa längre på samma sätt. Här finns solen, och jättemycket att göra. Här finns Sierra Nevada en och en halvtimme bort som är nästan som alperna. Man kan åka skidor på dagen och ligga på stranden på kvällen. Man kan spontanåka till Gibraltar och Afrika. Det är rätt härligt.

Den tidigare rastlösheten har omvandlats till energi i jobbet och i umgänget med familjen. Men på ett sätt medger Isabella att hon är oförändrad.

– Jag vägrar att ha tråkigt. Jag behöver att det händer något, behöver få en liten kick hela tiden.

Finns det något från Gnosjö som du saknar i Spanien?

– Punktligheten! I Sverige bestämmer man en tid när man ska träffas och sedan ses man då. Här är det inget konstigt att komma en halvtimme för sent. Det är verkligen "mañana, mañana". Det kan driva mig till vansinne. Sedan saknar man svensk mat, chips och godis också, men det finns två butiker här som har sådant, så det går att ordna.

Om man nu är en rastlös 18-åring i Gnosjö som du var för tio år sedan, vad tycker du att man ska göra?

– Jag tycker man ska våga saker. Vill man göra något ska man inte bara sitta och tänka på det utan våga att göra något. Sedan är man ju faktiskt inte ett träd, så man kan röra på sig.