Ta fram paraplyet! Regn- och ruskchock hela veckan väntar Jönköpingsborna • Meteorologens svar om hösten

Semestern är slut, skolan har startat igen och det varma sommarvädret är sakta med säkert på väg bort från Jönköping.

På onsdagen kommer det vara uppehåll och ganska soligt, men under eftermiddagen ökar molnigheten och det finns risk för någon enstaka regnskur. Under natten till torsdagen drar ett regnområde in över Jönköping, och på torsdag, fredag och lördag kan vi räkna med tidvis regn.

Temperaturen kan komma att bli upp mot 20 grader som högst under veckan, säger Per Holmberg.

– Det blir några dagar här när regn kommer passera. Det kommer även blåsa rätt mycket nordostlig vind, och det är först på söndag, måndag någon gång som det kommer stabilisera sig, säger han.

Men även om temperaturerna har sjunkit och det kan kännas höstlikt är hösten inte här än – iallafall inte definitionsmässigt, säger Per Holmberg.

– Det känns väl så. Men det är inte riktigt så om man tittar på definitioner. Då ska det vara fem dagar i rad med en dygnsmedeltemperatur under 10 grader, och det har det inte varit, förklarar han.

Vanligtvis brukar det bli meteorologisk höst först framåt slutet på september.

– Även om det blir några dagar här nu med riktigt höstlikt väder – det kan säkert bli någon dag med temperaturer lokalt under tio grader – så kommer det inte bli någon höst här, säger Per Holmström.

Han fortsätter:

– Och jag kan inte se att det kommer bli det även efter regnet dragit förbi, när det blir lite varmare, så det är ingen definitionsmässig höst i sikte.