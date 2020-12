Tågresenärer fast i flera timmar efter olycka: ”Gått genom kolmörkret längs spåret”

– Det är ett av våra snabbtåg mellan Malmö och Stockholm som har kolliderat med en älg. I kollisionen lossnade en del av fronten på tåget och landade på kontaktledningen, vilket innebär att det är strömlöst på platsen, säger Lina Edström på SJ:s pressjour.

Olyckan inträffade vid 17-tiden. Först fyra timmar senare fick passagerarna kliva av tåget.

– Vi har gått genom kolmörkret längs spåret och genom skogen där vi väntar på bussar, säger passageraren Emelie Tollmar.

Det var till en början totalstopp i tågtrafiken mellan Malmö och Stockholm.

– Till dess att vi har flyttat vårt tåg, eller kontaktledningen har lagats, kommer det att vara stopp, säger Lina Edström.

Vid 21.40 kom Trafikverket med en uppdatering om tågstoppet:

”Ett spår är åter öppet för trafik mellan Nässjö och Alvesta efter en tidigare viltolycka vid Grevaryd. Förseningar och tidigare inställda tågavgångar på delar av sin sträcka kvarstår under kvällen. För mer detaljerad information om din resa kontakta ditt tågbolag”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Ingen människa kom enligt SJ till skada i olyckan.

Här är stationerna som påverkades: Jönköping C, Alvesta, Bodafors, Forserum, Gemla, Huskvarna, Lammhult, Moheda, Nässjö C, Stockaryd, Sävsjö, Tenhult, Växjö, Malmö C, Hässleholm, Aneby, Ballingslöv, Burlöv, Boxholm, Diö, Eslöv, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Hjärup, Huddinge, Hästveda, Höör, Järna, Katrineholm C, Kimstad, Killeberg, Linghem, Linköping C, Lund C, Mantorp, Mjölby, Mölnbo, Norrköping C, Osby, Stehag, Stockholms södra, Stuvsta, Stångby, Sösdala, Södertälje Syd, Tranås, Tjörnarp, Vislanda, Vikingstad, Årstaberg, Åkarp, Älmhult, Älvsjö, Örtofta, Stockholm Central