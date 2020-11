Thom filmatiserade mörkläggningen efter Per Brahes haveri

– Det finns likheter med Estonia-katastrofen, berättar den 67-årige filmskaparen som är systerson till Ingemar Bergman.

Förlisningen utanför Hästholmen för 102 år sedan skapade stora rubriker i Sverige, inte minst för att den kände konstnären John Bauer med fru och son fanns bland de omkomna passagerarna. Men det som gett historiker huvudbry är skuldbördan, var det så enkelt som att Per Brahes kapten Theodor Boija ensam bar ansvaret för katastrofen, som fastslogs under sjöförhöret i Jönköpings rådhus i februari 1919.

– När jag började sätta mig in i berättelsen var det som den skrek åt mig… ”berätta sanningen!”, säger Thom Britten Austin.

På Britten Austins CV står filmklippare på Sveriges Radio i fem år. Annars handlade hans yrkesliv om persondatorer. Han är i grunden engelsman, men kärleken tog på 70-talet honom till Sverige och i dag lever han och hustrun Monica i Hjo.

När vi träffas är han på snabbvisit i Jönköping för att planera en filmvisning för elever på Per Brahegymnasiet.

– I samband med den ska vi göra en undersökning bland eleverna om vad de känner till om Per Brahes förlisning. Jag befarar att det inte är så mycket, det borde annars ingå i historieundervisningen, tycker filmskaparen och lutar sig tillbaka i kafé-soffan innan han fortsätter:

– Det rådde spänningar i Sverige vid tiden, bristen på råvaror var stor efter första världskriget, oron efter ryska revolutionen låg i luften, spanska sjukan spred skräck och så sjunker ett passagerarfartyg mystiskt mitt i allt. Med konstnären som illustrerat den omåttligt populära sagoboken Tomtar och Troll, det var ju en chock som traumatiserade en hel nation.

Projektet ”Ödesnatten på Vättern” tog fart förra sommaren under ett annat filmäventyr. Thom Britten Austin:

– Jag ville utforska Vättern och dess händelserika historia och var igång med att filma olika vrak, jag hade ett team som jag var ute på sjön med, men snart ledde turerna in mig på Per Brahes öde och undergång, det hade allt. Det fanns så mycket att berätta om här.

Processen inleddes med djupgående research; att förstå vilka pusselbitar som saknades, knacka på rätt dörrar, vilket inte alltid var så lätt.

– Jag kontaktade Riksarkivet, Kammarkollegiet, dåvarande SMHI, allt för att ta fram uppgifter och förhållanden under vilka Per Brahe sjönk. Svårast var att få ut de 280 sidorna från sjöförhören. Väl med dem i händerna visade det klart och tydligt var skulden till katastrofen låg. Fartyget var överlastat, i hamnen i Huskvarna hade man bland annat lastat 40 tunnor fruktmos på vardera 800 kilo uppe på däck, dessa var inte fastsurrade, vilket indirekt orsakade katastrofen, berättar Thom med en fundersam blick.

– Rederiet Göta Kanal-bolaget hade för vana att lasta tungt och ligga på kaptenen om att hålla en pressad tidsplan till Stockholm. Den som drev på om detta i förhören var advokat Bror Mallmén, men han stötte alltså på hårdnackat motstånd från stadsfiskal Arvid Hjelm som hade sin bild om ansvarsfrågan klar.

Det blåste friskt när man gick ut från Gränna hamn, men det var inga stormbyar som gjorts gällande. Istället var det en så kallad bylinje med orkanstyrka som passerade genom Sverige vid tidpunkten för olyckan utanför Hästholmen.

När det kom till inspelningsarbetet valde Thom att lägga ner extra tid och energi för att besätta de framträdande rollerna med professionella skådespelare.

– Det var viktigt för trovärdighetens skull. Själva båtresan fick datatekniken sköta.

”Ödesnatten på Vättern” visas i höst på 19 olika biografer runt Vättern och den har belönats med tre utmärkelser på filmfestivaler i Venedig, Prag och Luleå. En välkommen och överraskande framgång, men det finns förklaringar, enligt filmskaparen, som pekar på två omständigheter som har gjort att filmen rönt större uppmärksamhet än väntat: den färska svenskproducerade Estonia-dokumentären som kan komma att tvinga fram en ny utredning – och pandemin.

– Coronan har gjort att ”Ödesnatten på Vättern” trängt igenom bruset när all annan filmproduktion i stort sett ligger nere. Kopplingen till Estonia? Ja, Per Brahe bärgades efter några år, kopplingen fartygen emellan är själva mörkläggningen, vad gömmer eventuellt vraket i Östersjön på för hemligheter, de nyupptäckta hålen är ju högintressanta… samma sak med rederiet bakom Per Brahe, det undkom all skuld visar förhören. Nej, när systemet fallerar får det inte erkännas att systemet haft fel.

Filmen har Thom Britten Austin bekostat själv, en slutsumma på närmare 300 000 kronor. Han berättar att han efter sin pension och en peng på fickan efter en bolagsförsäljning har valt att göra ”kreativa saker”.

– Gör man det får man finna sig i att det kostar, skulle jag gå runt och leta finansiärer hade det tagit tre år av min tid, så hård är branschen.

Att du nära släkt med Ingemar Bergman har inte hjälpt dig?

– Nej, knappt någonting. Mer än den gången jag ilsknade till mot Riksarkivet när man förvägrade mig protokollen från sjöförhören… ”jag är Ingemar Bergmans systerson, nu ska jag ha ut de, så är bara!” och då fick jag det.

Thom Britten Austin träffade inte sin legendariske morbror så många gånger, inget som han sörjde så värst mycket då det, som han säger, räckte med att ha ”världens mest egoistiske människa i släkten som hela tiden ställde till problem”, men ett icke-möte minns han speciellt.

– Det var i januari 1976, jag och min familj hade flyttat från England till Stockholm och jag och Bergman skulle ses över en bit mat och diskutera en eventuell arbetsuppgift inom filmen. Men samma dag arresterades han av polisen under en repetition på Dramaten, anklagad för skattefusk, skrattar Thom och tar en stor tugga av kakan.

– Klart man har tänkt på att det kanske ändrade mitt liv, nu gick jag in i it-branschen och det gick bra och har aldrig ångrat mitt yrkesliv, men man funderar ju över tillfälligheter ibland, som Per Brahes ödesnatt… hade Boija valt att stanna i hamn om det inte varit för att hamnvakten sagt något i stil med ”vad är du för en kapten som räds lite dåligt väder”.

Fotnot: Filmvisningarna i Per Brahesalen i Jönköping den 20 november är på grund av covid-19 inställda. Nytt datum blir den 18 februari 2021 som är årsdagen för sjöförhöret 1919.