Tonåringar som fastnar i bebisgungor fortsätter - kan vilja få ut räddningstjänsten på larm: ”Vi har annat att göra”

JP/Jnytt rapporterade i måndags om en tjej i tonåren som hade satt sig i en småbarnsgunga på en lekplats på Brushanevägen på Grästorp i Jönköping.

Enligt räddningstjänstens inre befäl Axel Röman var det ett tjejgäng som befann sig på lekplatsen vid tidpunkten för händelsen.

Efter egna försök fanns det ingen annan utväg än att kontakta SOS Alarm och räddningstjänsten fick komma till undsättning.

Liknande fall har den här veckan ägt rum i Tenhult och Tidaholm.

— I Tenhult fick vi klippa loss en tjej. Hon blev inte skadad men gungan gick inte använda mer och det kostar också pengar förutom vad larmen kostar. Jag vet dock inte om det var en ren olyckshändelse men man bör se att en bebisgunga är för stor för en tonåring, säger Claes Löfgren.

Enligt tidigare uppgifter till P4 Jönköping ska räddningstjänsten den senaste tiden ha haft problem med att just ungdomar fastnat i barngungor. Man tror att det rör sig om fenomenet ”stuck in the swing” där ungdomar fejkar att de fastnat i en gunga och filmar när räddningstjänsten kommer för att hjälpa dem.

På grund av detta har SOS den senaste tiden uppmanat ungdomar att ringa dit föräldrarna i första hand, för att räddningstjänsten ska slippa lägga resurser på detta.

— Vi har hittills inte kunnat bekräfta att vi har blivit filmade men det är ju inte omöjligt i något fall. I övriga landet har det hänt, säger Claes Löfgren.

Gör man en slagning på google kommer det upp mängder av artiklar från hela landet om tonåringar som fastnat i gungor, nyligen och flera år tillbaka i tiden. Vid en del fall har räddningstjänsten blivit filmade och ungdomarna har sedan lagt ut filmen på nätet.