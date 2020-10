Topp 10-lista över Jönköping: Här är gatorna som rusat i prisnivå • ”Blir en högre kvalité”

Det är mäklarbyrån Fastighetsbyrån (en del av Swedbankkoncernen) som, med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik, ligger bakom kartläggningen.

Högst upp på listan över de gator som haft störst prisökning, per kvadratmeter i kronor, i Jönköpings län placerar sig Rosenlundsgatan som ligger strax intill Restaurang Sjön i Jönköping.

Här har priset ökat med nästan 9 000 kronor per kvadratmeter när försäljningar åren 2016-2018 jämförs med försäljningar åren 2018-2020.

På en andra plats i länet placerar sig en central citygata i Jönköping, Oxtorgsgatan, som sträcker sig mellan Västra torget och sedan tar en sväng och slutar vid Per Brahegymnasiet. Här har priset stigit med 7 711 kronor per kvadratmeter. Trea på listan, Plantagegränd, är ytterligare en gata i Jönköping som ligger i anslutning till Vätterstranden. Här har priset stigit med 7 326 kronor per kvadratmeter.

Den gata i länet, vars bostadsrätter har haft den största procentuella prisökningen, är däremot inte en Jönköpingsgata. Toppar denna lista gör istället Paradisgatan i Gislaved med en prisökning på 66 procent. Först på plats sex placerar sig en gata i Jönköping och det är Oxtorgsgatan, som haft en ökning med 33 procent.

Catharina Pölder är kontorsansvarig och fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Jönköping och hon säger att hon inte är förvånad över att se just Rosenlundsgatan, Oxtorgsgatan och Plantagegränd i topp på listan.

– De gatorna ligger generellt i väldigt populära områden i Jönköping och har generellt en hög prisbild, säger hon.

Vad kan det finnas för anledningar till att bostäder på en gata kan öka så kraftigt i pris på så kort tid?

– Det handlar om efterfrågan, vad marknaden vill ha. De här gatorna på listan erbjuder generellt ett bra boende med en bra utsikt och det trissar upp prisbilden.

Historiskt sett har Söder och Väster legat i topp.

Hur viktig är gatuadressen vid bostadsköp?

– Oftast hänger allt ihop. Gatuadresser som är eftertraktade ligger ofta nära citykärnan eller vattnet och gärna med bra tillgång till kommunikationer. Plats och geografi är viktigt, men i kombination med utformningen av lägenheten.

Finns det några områden som är extra populära i Jönköping?

– Historiskt sett har Söder och Väster legat i topp, här finns de vackra karaktäristiska husen. På Torpa och Söder har vi mycket äldre bebyggelse. Men vi ser att många i åldern 50, 60 år väljer Öster – så det beror mycket på vilken kategori av kund det är. De lite äldre vill generellt ha det lite bekvämare med hissar och det finns det mer av på Öster och på Rosenlund, medan Torpa och Väster inte har samma bekvämlighet. Det finns också en liten tendens att fler väljer Öster än tidigare överlag.

Catharina Pölder säger att de nya stadsdelar som växer fram förstås också är populära, men då handlar det om ren nyproduktion.

– Allt det runt Munksjön till exempel. Det är många som tycker att det är spännande att bo där en helt ny stadsdel växer fram med allt vad det innebär.

Hur har coronapandemin påverkat Jönköpings bostadsmarknad så här långt?

– Vi har jättemycket att göra. Vi har inte sett några negativa tendenser kopplade till pandemifrågan, tvärt om. Folk har blivit mycket mer måna om sitt boende eftersom man väljer att vara mer hemma. Det är en väldigt bra bostadsmarknad nu. Vi ser också folk utifrån som kan jobba kvar i Stockholm, med de digitala hjälpmedel som finns i dag, men samtidigt köpa ett större boende i Jönköping. Vi ser en stor rörelse i bostadsmarknaden nu som driver prisbilden.

Det blir en högre kvalité i hela köpprocessen.

Är det köparnas eller säljarnas marknad?

– Det är både och. Det är säljarnas marknad ur perspektivet att de får väldigt bra betalt, vi ser generellt att de får ut mer än vad de har förväntat sig. Det är köparnas marknad för att det har blivit en lugnare marknad. På grund av pandemin tar det lite längre tid för på visningarna är köparen i princip själv och då finns det tid att titta och ställa alla frågor och det gynnar köparna, det blir en högre kvalitet i hela köpprocessen.

Vad tänker du om framtiden?

– Jag tänker att vi ska hålla pandemi-standarden kring försäljningen av bostäder. Till det hör bland annat virtuella visningar som innebär att man inte behöver störa säljarna lika mycket. Det blir en mer behaglig resa för både köpare och säljare och det kan man fortsätta med, oavsett pandemi.

Fakta: Gator i Jönköping med störst prisökning per kvadratmeter i kronor

1. Rosenlundsgatan, Jönköping, 8 970 kronor per kvadratmeter

2. Oxtorgsgatan, Jönköping, 7 711 kronor per kvadratmeter

3. Plantagegränd, Jönköping, 7 326 kronor per kvadratmeter

4. Stenhuggargatan, Jönköping, 6 531 kronor per kvadratmeter

5. Törnskatevägen, Värnamo, 6 119 kronor per kvadratmeter

6. Källgatan, Jönköping, 5 032 kronor per kvadratmeter

7. Storgatan, Värnamo, 4 614 kronor per kvadratmeter

8. Högalidsgatan, Värnamo, 4 102 kronor per kvadratmeter

9. Kortebovägen, Jönköping, 4 039 kronor per kvadratmeter

10. Ängstigen, Habo, 3 731 kronor per kvadratmeter

Fakta: Gator i Jönköpings län med störst prisökning i procent

1. Paradisgatan, Gislaved, 66 procent

2. Törnskatevägen, Värnamo, 63 procent

3. Åbjörnsgatan, Gislaved, 60 procent

4. Norra Storgatan, Gislaved, 59 procent

5. Lärkgatan, Mullsjö, 34 procent

6. Oxtorgsgatan, Jönköping, 33 procent

7. Storgatan, Värnamo, 32 procent

8. Beckhemsvägen, Tranås, 32 procent

9. Radhusvägen, Gislaved, 31 procent

10. Rosenlundsgatan, Jönköping, 29 procent.

Fakta: Om kartläggningen

I Fastighetsbyråns kartläggning ingår endast gator där det har varit minst fem försäljningar under både perioden 2016-2018 och perioden 2018-2020. Det är dessa två perioder som sedan har ställts mot varandra för att få fram prisutvecklingen. Nyproduktion ingår inte.

Under den nämnda perioden finns det i riket totalt 16 907 gator som har haft minst en försäljning och 7 719 stycken med minst fem försäljningar, och det är alltså sistnämnda grupp som statistiken är baserad på.

Källa: Fastighetsbyrån