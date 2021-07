Toppolitikerns utspel: ”Elsparkcyklar är bara en fluga”

Han refererar till en studie som har gjorts i Göteborg där kommunen har undersökt vilken effekt elsparkcyklarna har på miljön i städerna. Alla satsningar som görs på buss, cykel och gångtrafikanter ska förhoppningsvis leda till att allt fler ställer bilen. Men ställer bilister bilen för att istället åka elsparkcykel?

– Nej. Den största gruppen som använder elsparkcykel är gruppen yngre män och de använder elsparkcykeln istället för att gå eller för att åka en kortare tur med bussen. Elsparkcyklarna skulle kunna vara något bra för miljön i teorin om man använder dem istället för att köra bil, säger Anders Samuelsson och tillägger att elsparkcyklarna ersätter bilresor i väldigt liten utsträckning.

Vad finns det för alternativ?

– Vi tycker att det är bättre att det finns ett riktigt system för vanliga hyrcyklar. Där beter man sig på ett mognare sätt och man har hjälm. Det finns också en positiv folkhälsoeffekt när man cyklar. På en elsparkcykel står du ju stilla. Förarna är dessutom omogna, har inte hjälm eller andra skydd och kör ofta hem på dem efter krogen och de påverkar stadsmiljön negativt.

I kommunen har ni utrett ett system för hyrcyklar i många år. Varför blir ni inte klara?

– Vi håller på och utreder det och hoppas kunna komma med ett skarpt förslag inom ett halvår. Vi tittar på olika modeller och finansieringssystem.

Finns det inte risk för att elsparkcyklarna är etablerade när förslaget äntligen kommer? Att satsningen kommer för sent?

– Jag uppfattar elsparkcyklarna som en innegrej, det är bara en fluga som går över. Hyrcykeln däremot har utan tvekan en framtid och särskilt om man kan koppla ihop den med infartsparkeringarna. Det finns bara en väg mot hållbart resande, och det är att bygga ut de bra alternativen. Folk är medvetna om folkhälsa och klimat. Se bara på Jordbron, där funkar infartsparkeringen och cykelboxarna, säger Anders Samuelsson.

Det är svårt att få exakta uppgifter om biltrafiken har ökat i Jönköping eller inte. Även om det ”känns så” finns det inga regelbundna mätningar av trafiken i centrala stan. Det finns trafikvaneundersökningar vart tredje eller fjärde år och det finns mätningar av trafikflöden på enstaka punkter. Det är svårt att uttala sig generellt om trafikökningar enligt Anders Samuelsson.

Borde ni inte ha bättre mätningar? Vill ni inte veta om antalet bilar ökar eller minskar?

– Det är kanske inte så relevant just nu när kollektivtrafiken ändå inte fungerar efter pandemin. Så fort bussarna rullar som det är tänkt blir det intressant att mäta, säger Anders Samuelsson.

Han sätter sitt hopp till att infartsparkeringar och ett nytt hyrcykelsystem gör att bilisterna inte behöver ta bilen in i innersta stadskärnan. Det finns bara en väg mot hållbart resande. Folk är mer medvetna om folkhälsa och klimat säger Anders Samuelsson, och det är att bygga ut de bra alternativen.

Politikern i tekniska nämnden kommer på sitt sammanträde i augusti att ta beslut om ett förslag som går ut på att företagen som hyr ut elsparkcyklar ska få betala 3 kronor per dygn och cykel. Malmö tar redan fem kronor per elsparkcykel vilket motsvarar en avgift på 1 825 kronor per år och elsparkcykel. Götborg tänker i höst klubba en avgift på cirka 1 200 kronor.

- Min uppfattning är att vi godkänner det upplägget för att få lite mer kontroll, säger Hanns Boris (KD), ledamot i tekniska nämnden.

Fakta nya anställningar för miljön

• Stadsbyggnadsnämnden vill anställa en person som ska jobba med strategiskt resande och hållbarhet i kommunen och göra egna utredningar.

• Man vill också anställa en person som ska stimulera till att det byggs fler bilpooler på nya bostadsområden och att man därför kan minska antalet p–platser.

• Politikerna säger ja eller nej till förslag när långtidsbudgeten tas i höst.