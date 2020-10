Trafikstörningarna fortsätter – snart är rondellen i Skillingaryd klar

Tekniska förvaltningen, med underentreprenörer, är på väg att avsluta ett par medelstora projekt, samtidigt som man har satt spaden i marken för en ny våg av byggande.

Mesta möjliga störning orsakades när Skillingaryds knutpunkt Sturegatan/Storgatan stängdes av. Först grävdes hela korsningen upp för byte av gamla rör. Sedan var korsningen igång igen under semestrarna, för att åter grävas upp under hösten. Tanken var att den skulle ha öppnats på fredag den här veckan. Men enligt det senaste beskedet blir det istället samma dag nästa vecka – sent fredag eftermiddag den 30 oktober. Totalt har den, när rondellen invigs, varit avstängd under mer än 40 procent av innevarande år.

Och så till frågan med kantstenen.

– Hm, det måste vara den röda stenen längs cykelbanan du menar. Vi har gjort om för att cyklisterna ska se att de kommer fram till en korsning, säger tekniska förvaltningens chef Magnus Ljunggren.

Just kantstenen är alltså inte ny, men kan ha lagts om eller ha justerats. När den ligger som på bilden fungerar den inte bara som en markering av cykelbanan utan ger även en signal till andra fordon. Trafikanterna på den större vägen ser att utfartsregeln gäller, och att trafikanterna från småvägarna ska stanna.

Magnus Ljunggren berättar att tekniska förvaltningen även har engagerats i ledningsdragning i samband med de logistikanläggningar som har kommit igång.

Det största nu pågående projektet är Aditros logistikbyggnad nordväst om Båramoviadukten och intill terminalen. Samtidigt har det även börjat grävas i marken söder om Powers anläggning, där lagret ska växa med nästan 50 procent.