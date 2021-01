Trafikverket svarar på kritiken – detta gäller för tungt trafikerade vägen

Marie och Kent Ceder bor längst Hokvägen, länsväg 817, som går mellan Hok och Malmbäck. Vägen är tungt trafikerad, både av folk som pendlar från bland annat Nässjö, Eksjö, Vaggeryd och Hok men också lastbilschaufförer. Men trots det varken plogas eller sandas den tillräckligt, menar Marie och Kent. Nu undrar de vem som egentligen har ansvaret för att vägen ska vara säker att köra på – och om man glömt av den?

– Det är det man undrar, det känns lite så, säger Marie Ceder.

Hon berättar att de har bott längst vägen i fem år, och att de ofta ser hur både personbilar och lastbilar fastnar och glider av vägen.

I alla år har det varit känt för de som bor i området, eller ofta åker den vägen, att den är dåligt skött under vintern. Men i år har det varit under all kritik, säger de båda.

– Det är inte högprioriterat. Men så dåligt som det var skött i år har det inte varit tidigare. Det har inte varit plogat alls, och sedan kommer det regn på det. Då var det inte roligt, säger Kent Ceder.

– Nej, nu har det varit bedrövligt. Första året vi bodde här så sköttes det ganska bra, då kunde det till och med vara saltat när jag åkte till jobbet på morgonen. Nu sköts den inte alls, de plogar inte ens, fyller Marie Ceder i.

Hon beskriver att hon i år inte har mött en enda plogbil, trots att hon åker vägen till och från jobbet varje dag. Dessutom har det vid flera tillfällen varit så dåligt plogat att bilen inte fått fäste utan glidit i sidled.

Framförallt är det en backe, som kommer precis efter ett krön, som varit olycksdrabbad. Marie Ceder berättar att det senast i förra veckan var en lastbil som inte klarade av att ta sig upp för den isiga backen och tvingades försöka backa ner.

–Det är den här backen upp som lastbilarna fastnar i, de kommer inte upp. Han försökte backa ner och då gled han ner i diket istället. Så då blev det ju bärgningsbil, säger Marie, och Kent tillägger:

– Alla försöker köra denna vägen för det är närmast. När till exempel de utländska lastbilarna kommer då och inte vet hur dålig vägen är, det går inte. De kommer från Hok-hållet mot backen, så kanske de kör 40 km. Då kommer de inte upp. När vi kommer där så gasar man lite bara för att komma upp.

Kent Ceder, som själv arbetar med lastbilar, beskriver att köra lastbil på Hok-vägen under vinterhalvåret är som ett rådjur på hal is.

Och för de som inte vet om det kan det innebära en stor fara.

– Det händer ju en hel del på den vägen. När man åker så ser man var alla har åkt av, säger Kent.

Inte heller finns det någon sand i sandlådorna.

– Så när de kommer upp på knatten där så kommer de inte längre utan då börjar det gå bakåt. Det finns ingen sand att sanda med, och det går inte att vända där med en lastbil så det är bara att försöka backa ner, och glider de av så glider de av, säger Marie Ceder.

Vem är det då som bär ansvaret för att länsväg 817 ska vara plogad och sandad?

Jo, när det handlar om länsvägar är det Trafikverket som sköter underhållet.

Rikard Abrahamsson är projektledare för Jönköpings-områdets underhållning av vägar. Han säger att man inte har hört något om att snöröjningen vid väg 817 skulle vara dåligt skött.

– Vi har inte fått någon signal till oss om att den ska ha skötts dåligt eller att den ska ha varit särskilt utsatt för avåkningar. Enligt de uppföljningssystem vi har så har den körts som den ska men om trafikanterna upplever att vägen har skötts dåligt så får vi hålla lite extra koll på den under den närmaste tiden, säger Rikard Abrahamsson.

Vidare beskriver han att vägen plogas efter behov, och att det är vädret som avgör – men att vägar klassas och prioriteras utifrån trafikmängd och att just väg 817 inte är en väg som ska saltas i förebyggande syfte.

Det innebär, förklarar Rikard, att vägen ska börja plogas och saltas när det finns behov och då har man fem timmar på sig att bli klar med hela rundan.

– Vägen ligger rätt i den klassningen den har och kommer inte att ändras. För att den skulle ha en annan klass skulle det behöva åka ca 800 fler fordon per dygn på vägen än vad det gör nu.

Så om man pendlar till jobbet längst den vägen kan man inte alltid vara säker på att den är plogad vid sjutiden på morgonen?

– Som pendlare kan man tyvärr inte räkna med att vägen är plogad eller sandad vid ett visst klockslag, vägen åtgärdas efter aktuell väderlek. När den åtgärdas beror helt enkelt på när det exempelvis börjar snöa och det kan som jag nämnde ta fem timmar innan den ska vara åtgärdad, säger Rikard Abrahamsson.