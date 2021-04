Trendbrott kan vara på gång – allt färre bekräftade fall av covid-19 i Jönköping: ”Vågar inte ta ut något i förskott”

Länsstyrelsens lägesbild över smittade av covid-19 dag för dag visar på en kurva som är på väg nedåt i Jönköpings län efter att ha varit uppe på skyhöga siffror. Det rör sig dock om små siffror och nivån över antalet bekräftat smittade ligger fortfarande en bit över hur det såg ut kring sportlovsveckan.

Även kurvan över hur många som testar sig för sjukdomen visar på en liten nedgång, medan det inte syns någon större förändring bland antalet covidpatienter på sjukhus. Sjukdomen har fortfarande en betydande påverkan på sjukhusen i länet.

En måttlig påverkan märks även inom barnomsorgen, på högstadium och gymnasieskolor.

Under vecka 14 hade det skett en ökning av covidsmittade i Värnamo och Nässjö. Vid en kartläggning av var smittan i länet var som störst per 10 000 invånare under den aktuella perioden var det Habo, Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd som var de kommuner i länet som stack ut.

– Det är lite mer smitta nu i det sydvästra hörnet av länet. De har haft flera fall, men det är på väg ner där också, konstaterar Malin Bengnér.

Eksjö kommun stack ut på ett annat sätt, där var det nämligen bara 0-20 fall per 10 000 invånare.

– Eksjö kommun hade en topp runt jul och nyår, precis som Jönköpings kommun hade. Jönköpings kommun har mer följt siffrorna för länet och legat ganska stabilt sedan januari, medan Eksjö kommun legat på ganska låga nivåer en tid. Det är svårt att säga vad det kan bero på, men Jönköping är ju också en större kommun, säger Malin Bengnér.

Kan det vara en vaccineffekt?

– Eksjö kommun har visserligen många vaccinerade eftersom de dels har en hög andel äldre och dessutom har många vaccinerats då de jobbar på sjukhuset där. Men de låga nivåerna visade sig redan i januari, och då var inte så många vaccinerade än, säger Malin Bengnér.

Hon ser däremot en tydlig vaccineffekt om hon tittar på personer över 80 år. Där uppges det vara ”oerhört får fall” och en stor skillnad jämfört med innan vaccinationen drog igång. Effekten börjar även märkas bland personer över 70 år.

Man kan se detta då man tittar på statistiken över brukare inom kommunal omsorg som smittats av viruset. Från att ha legat på höga siffror kring jul och nyår, var det endast åtta personer som har smittats under förra veckan.

Folkhälsomyndighetens statistik för vecka 15 stärkte bilden av att smittspridningen minskar i Jönköpings län. Det är endast i Mullsjö och Nässjö kommun där det skett en mindre ökning jämfört med veckan innan.

Malin Bengnér säger att Folkhälsomyndighetens senaste siffror är mer tillförlitliga än länsstyrelsens lägesbild, då denna grundar sig på siffror som släpar lite efter.

– Visst är det så att det syns en lite nedgång i antalet smittade och det är glädjande. Men innan vi vågar kalla det en trend vill vi se att det håller i sig flera veckor i rad. Vi vågar inte ta ut något i förskott, säger hon.

Länsstyrelsen fortsätter dock att larma att det är svårt att få invånarna att handla ensamma och visa hänsyn till varandra i framför allt livsmedelsaffärer. Det är där som flest upplever trängsel, men de senaste veckorna har även fler börjat rapportera trängsel på arbetsplatser.

Länsstyrelsen ser också att grundbudskapet i lagen, råden och rekommendationerna ofta glöms bort. En del aktiviteterna berörs exempelvis inte av covid-19-lagen, men anses ändå vara olämpliga ur smittskyddssynpunkt.

FAKTA: Så var coronaläget i din kommun i sjukdomsfall per 10 000 invånare, under vecka 15. Inom parentes redovisas ökningen av totalt antal sjukdomsfall för samma vecka.

Jönköping: 37 (516)

Habo: 35 (44)

Mullsjö: 35 (44)

Vaggeryd: 66 (94)

Värnamo: 38 (132)

Gnosjö: 56 (54)

Gislaved: 56 (169)

Sävsjö: 39 (45)

Nässjö: 28 (89)

Eksjö: 11 (20)

Vetlanda: 20 (55)

Tranås: 41 (78)

Aneby: 26 (18)

Källa: Folkhälsomyndigheten