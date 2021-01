Trendbrottet 2020 – allt fler valde att prenumerera på JP:s och Jnytts lokala journalistik

När 2020 summeras ger det mig och övriga på redaktionen stort hopp om den framtida lokala journalistiken – JP gjorde sitt bästa prenumerantår på nära två decennier och kunde tillsammans med Jnytt öka antalet prenumeranter jämfört med året innan.

Den 1 september gjorde som du kanske minns JP och Jnytt något av en omstart. Utmaningarna för lokaljournalistiken var samma som tidigare men med Bonnier som nya ägare fick JP och Jnytt nya muskler och nya förutsättningar. Frågan vi på redaktionen ställde oss var: om vi hade börjat om från början, hur skulle vår bevakning av Jönköpingsområdet se ut? Svaren blev en gemensam redaktion där JP och Jnytt tillsammans bevakar mer av bygden i stället för att dubbeljobba – och ett tydligt koncept fångat i mantrat: vi ska vara först med nyheterna, vi ska vara på plats där det händer och vi ska ha våra lokala invånare med i nyheterna. Till det skulle vi fortsätta att avslöja och granska, berätta historierna som ingen annan berättar.

För att lyckas krävdes satsningar med kvälls- och nattbemanning, fler journalister i de mindre kommunerna, satsning på Huskvarna och Gränna och mer tid och kraft tillägnat fördjupande text- och bildjournalistik. Så gjorde vi – och våra satsningar fick redan från start bra respons från publiken när rekordmånga prenumeranter tecknade nya, framförallt digitala, abonnemang under hösten. När året var till ända var antalet prenumeranter dryga procenten fler än ett år tidigare. Det kan låta som en liten framgång – men det är ett stort trendbrott.

Jnytt kan stoltsera med en närmare 80-procentig ökning under året

För tydlighetens skull ska det sägas att JP som enskild titel efter en tuff start på 2020 faktiskt tappade cirka 200 prenumeranter under 2020. Trots minuset i antal prenumeranter på drygt en procent är det JP:s bästa resultat – eller minsta tapp om man föredrar det – på 15-20 år. Tidningen har annars minskat i antalet prenumeranter med mellan fyra och åtta procent per år. När Jnytts läsare samtidigt fick mer innehåll från betydligt fler journalister ökade antalet prenumeranter på det som idag är Jönköpings största nyhetssajt explosionsartat. En närmare 80-procentig ökning under året kan Jnytt stoltsera med. Tillsammans har redaktionen i Jönköping, med de två titlarna JP och Jnytt, därför idag ett par hundra prenumeranter fler än under 2019.

Det finns som jag ser det ytterligare orsaker till det stigande antalet prenumeranter. Det handlar bland annat om tajming och allas vår digitala mognad. En stor enskild anledning är corona och dess påverkan på samhället. Sällan har de lokala medierna haft en viktigare roll än nu. Även sociala medie-klimatet och diskussionen kring fakenews har sakta men säkert påverkat betalningsviljan för journalistik. Allt fler tycker helt enkelt att det är viktigt med journalistiskt innehåll från redaktioner som strävar efter att ge en objektiv och sann bild av det som händer omkring oss. Bara inom JP:s och Jnytts koncern, Bonnier News Local, ökade 28 av 43 titlar antalet prenumeranter under 2020. Alltså ett rejält trendbrott för lokal journalistik på många håll runt om i landet. Vikten av det ska inte underskattas. Ju fler nöjda betalande prenumeranter – desto fler journalister kan anställas för att granska makten och rapportera viktiga nyhetshändelser.

Du har genom ditt val att betala för den lokala journalistiken bidragit till ett starkare och öppnare lokalsamhälle, samtidigt som du gett oss på redaktionen ett fint och viktigt förtroende. Ett förtroende som vi är tacksamma för och vill förvalta på bästa sätt. Vi ska fortsätta att berätta om din samtid och hjälpa dig att navigera i en verklighet där saker och ting kan ske snabbt som ögat, eller kanske utanför ditt blickfång. Men vi vill också bli bättre. Bäst faktiskt. Bli Sveriges bästa lokala nyhetsaktör. Närmast på tur står nya satsningar efter att redaktionen nu tagit del av den enkät som hela 1 300 prenumeranter svarade på. Vi ser att du och övriga betalande läsare har höga krav på innehållets kvalitet och bredd. Det är bra, du ska inte förvänta dig mindre än så. Häng med!