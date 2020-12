Tryggare och kortare väg hem – nu införs nattstopp mellan Huskvarna och Gränna: ”Vi ser fram emot att prova detta”

I september lämnade Vänsterpartiet in en motion om att införa nattstopp på länets samtliga bussar. Jönköpings länstrafik har utrett frågan under hösten, och nu kommer beskedet: Nattstopp införs tillfälligt på en busslinje under en testperiod.

– Vi såg positivt på motionen, men i och med en stor satsning som denna vill vi först prova konceptet på några enstaka turer för att därefter utvärdera resultatet, säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, i ett pressmeddelande.

Nattstopp kommer att erbjudas på linje 121 mellan hållplatserna Huskvarna Norrängen och Gränna hamn under perioden 18 december till 13 juni.

Nattstopp innebär att varje resenär har möjligheten att kunna stiga av mellan två hållplatser, som ligger längs bussens linjesträckning, efter klockan 21. JLT hoppas att satsningen ska bidra till ökad trygghet och att varje resenär ska få en chans att komma närmare sitt resmål under kvälls- och nattid.

Varje resenär kan meddela busschauffören om ett nattstopp önskas i samband med påstigning eller senast vid hållplatsen innan avstigning. Busschauffören avgör då om nattstoppet kan ske på ett trafiksäkert sätt.

Satsningen på nattstopp kommer att utvärderas efter testperioden.