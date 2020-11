9–6-segern hemma mot Falun i söndags var efterlängtad för Jönköpings IK, som kom till Karlstad med en förhoppning om att plocka nya sköna poäng. Det började bra. Ellen Svensson sköt matchens första mål då matchklockan stod på 9.25. 1–0 till bortalaget.

Karlstad kvitterade innan den första perioden var över – och i den andra handlade det mesta om hemmalaget som där gick ifrån till en 4–1-ledning. Detta mycket tack vare den giftiga duon Frida Swahn och Linnea Juhlin.

– Ja, vi släppte in tre raka i andra där och vi har haft det tufft i just andraperioderna. Det blir jobbigt att gå in till tredje och få jaga hela tiden. Det är psykologiskt jobbigt att hamna i de här underlägena, säger JIIK-kaptenen Gabriella Strandberg, som var den poängstarkaste bortaspelaren den här kvällen med sina tre passningspoäng.

Emma Thorsson skapade kontakt då hon reducerade en bit in på den tredje perioden, men Karlstad ökade på till 5–2. Ellen Svensson ordnade en ny JIK-reducering då hon sköt sitt andra mål för kvällen, men det blev till slut en förlust med 3–5.

– Just nu, så här tätt inpå matchen, är man mest irriterad. Men vi ska träna i morgon igen och då är det bara att släppa det här och fokusera på det vi har framför oss. Det är många matcher kvar och många poäng kvar att spela om. Det här var tungt, men det är bara att gå vidare, säger Gabriella Strandberg, vars JIK spelar ny match redan på söndag då IBK Lund Elit kommer till Jönköping.

FAKTA: Svenska Superligan Dam

Karlstad IBF–Jönköpings IK 5–3 (1–1, 3–0, 1–2)

Första perioden: 0–1 (9.25) Ellen Svensson (Gabriella Strandberg), 1–1 (14.42) Linnea Juhlin (Frida Swahn).

Andra perioden: 2–1 (6.04) Frida Swahn (Linnea Juhlin), 3–1 (9.02) Frida Swahn (Linnea Juhlin), 4–1 (13.17) Linnea Juhlin (Sara Dahlström).

Tredje perioden: 4–2 (11.43) Emma Thorsson (Gabriella Strandberg), 5–2 (14.40) Klara Danielsson (Carolina Karlsson), 5–3 (16.30) Ellen Svensson (Gabriella Strandberg).

Domare: Roger Collin och Roger Nilsson.

SE MATCHEN I REPRIS: Tung förlust för JIK-damerna: Se målen och höjdpunkterna från spännande mötet